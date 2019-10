von sk

Als eine 19-Jährige Frau am Freitagabend einen Fußgängerweg in der Waldshuter Straße überquerte, wurde sie von einem VW erfasst, als sie schon fast wieder auf dem Gehweg war. Die Frau stürzte daraufhin nach vorne auf den Asphalt. Sie erlitt leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der 38-jährige VW-Fahrer hatte die Frau bei Starkregen nicht wahrgenommen.