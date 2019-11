von Gabriele Zimmermann

Körperverletzung und Sachbeschädigung nach dem Fußballspiel zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen am Abend des 25. November 2018 auf Gleis 8 des Badischen Bahnhofs in Basel waren nun Gegenstand eines Strafverfahrens vom dem Amtsgericht Bad Säckingen. Richter Rupert Stork unterbrach die Hauptverhandlung, um Videoaufnahmen vom Gleis anzufordern, die Aufschluss über den Tathergang zeigen könnten.

Einem 28-jährigen Angeklagten aus Bad Säckingen wurde vorgeworfen, einen 31-jährigen Harpolinger vorsätzlich durch einen Faustschlag auf dessen Auge verletzt und dessen Brille beschädigt zu haben. Der Geschädigte erlitt einen Augenbodenbruch, außerdem verletzten Splitter seiner Brille die Hornhaut des Auges. Obwohl die Tat auf Schweizer Hoheitsgebiet geschah, ist ein deutsches Gericht zuständig, weil alle Tatbeteiligten Deutsche sind.

Der Angeklagte gab die Tat zu. Fraglich ist allerdings, welche Ereignisse ihr vorausgegangen sind. Er sagte aus, sie nicht vorsätzlich, sondern im Affekt begangen zu haben, weil er sich von Werder-Club-Mitgliedern bedroht gefühlt hätte. Er hätte an dem Tag circa 15 Bier getrunken. Während sein Freund sich mit einigen Werder-Fans unterhalten hätte, hätte er sich allein sechs bis acht anderen gegenüber gesehen, die von Anfang an verbal gepöbelt und ihn auch geschubst hätten. Einer hätte ihn mit der Handkante am Hals geschlagen, worauf er keine Luft mehr bekommen habe. Aus Panik hätte er dann blindlings mit der Faust zugeschlagen, um sich zu schützen. Den Geschädigten hätte er nur zufällig getroffen.

Der Geschädigte sagte aus, er und weitere Werder-Fans seien am Gleis auf den seiner Meinung nach streitsuchenden Angeklagten getroffen. Keiner hätte ihn geschlagen. Er selbst sei auf ihn zugegangen, um ihn zu verstehen und zu verhindern, dass er tätlich würde. Da er ihm zu betrunken für ein Gespräch erschienen sei, sei er weggegangen. Als er noch einmal zurückblickte, hätte ihn der Faustschlag des Angeklagten getroffen. Sechs Tage sei er stationär im Kantonsspital in Basel behandelt worden und anschließend sechs Wochen krankgeschrieben gewesen. Seine Sehkraft auf dem verletzten Auge sei immer noch um 70 Prozent beeinträchtigt.

Die Vernehmung von drei weiteren Werder-Fans bestätigte die Aussage des Geschädigten. Sie hätten auch Bier getrunken; jeder etwa fünf oder sechs. Nach dem guten Spiel seien sie gut gelaunt gewesen. Einer von ihnen hätte vergeblich versucht, den aggressiven Angeklagten zu beruhigen.

Der Freund des Angeklagten gab an, während seiner Unterhaltung mit einigen Werder-Fans das Geschehen um den Angeklagten nicht beobachtet zu haben. Dann habe er bemerkt, dass dort die Stimmung gekippt sei und den Angeklagten zweimal rufen hören: „Fass mich nicht an.“ Dann habe dieser den Geschädigten auch schon geschlagen. Er meinte, der Angeklagte sei viel zu betrunken gewesen, um den Schlag gezielt ausführen zu können.

Auf Antrag des Verteidigers, Rechtsanwalt Schuchter aus Murg, unterbrach der Vorsitzende Richter Stork die Hauptverhandlung, um Videoaufnahmen einholen und eventuell einen Rechtsmediziner laden und zum Grad der Alkoholisierung des Angeklagten befragen zu können.