Vor allem abends und am Samstag sei es schwierig, mit dem Bus nach Rippolingen zu kommen, sagte der Rippolinger Ortsvorsteher und Grünenvertreter Franz Stortz kürzlich im Gemeinderat. „Wenn jemand am Samstagabend zurückfahren will, kann er das nur um 18 Uhr und um 23.30 Uhr. Dazwischen fährt nichts“, betonte Stortz während der Diskussion über die mögliche Einführung eines Bürgerbusses für Rippolingen und Harpolingen.

Nicht nur Stortz sieht darin eine notwendige Ergänzung des Öffentlichen Nahverkehrs für die beiden Bad Säckinger Ortsteile. Einstimmig stimmten die Gemeinderäte der Vorlage zu, die Stadtverwaltung zu beauftragen, ein Bürgerbuskonzept und eine Kostenschätzung zu erarbeiten.

Die Gemeinderatsvorlage wurde von Christian Heinemann, dem persönlichen Referenten von Bürgermeister Alexander Guhl, ausgearbeitet. Laut Heinemann haben bereits über hundert Gemeinden in Baden-Württemberg einen Bürgerbus. Dieser ergänze den regulären Öffentlichen Personennahverkehr und fuße auf ehrenamtlichem Engagement: Die Busfahrer arbeiten in der Regel unentgeltlich.

Wie ein Bürgerbus für Bad Säckingne funktionieren könnte, zeigt sich am Beispiel der Nachbarstadt Murg. Bürgermeister-Referent Christian Heinemann fasste in seiner Gemeinderats-Vorlage alle wichtigen Fakten rund um den Murger Bürgerbus nochmals zusammen: 1. Wer steht hinter dem Bürgerbus? 2014 wurde der Bus auf Initiative der Gruppe „Murg im Wandel“ ins Leben gerufen. Der Grund war, dass nach 19 Uhr kein ÖPNV-Bus mehr von Murg in die Ortsteile fuhr und die dortigen Bewohner dadurch auf ein Auto angewiesen waren. 2. Wann ist er unterwegs? Von Montag bis Samstag fährt der Bürgerbus zwischen 19.30 und 22.30 Uhr circa im Halbstundentakt vom Bahnhof Murg über die Ortsteile nach Hänner und wieder zurück. Freitags und samstags ist der Bus bis 23.30 Uhr unterwegs. Bedient werden die regulären Bus-Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs in Murg, Oberhof, Niederhof und Hänner. An Sonn- und Feiertagen gibt es keine Busverbindung. 3. Wer fährt den Bus? Laut Heinemann gibt es in Murg derzeit einen „Pool“ von 30 ehrenamtlichen Bürgerbus-Fahrern. Die meisten von ihnen seien Rentner. Um den Bus fahren zu dürfen, mussten sie einen Personenbeförderungsschein und Führungszeugnisse erwerben. 4. Wer nutzt ihn? Der Bus wird vor allem von Berufspendlern und Jugendlichen genutzt. Stand Juli 2018 sind seit Betriebsaufnahme 15 000 Fahrgäste mit dem Bus gefahren. 5. Was kostet er? Die Fahrt mit dem Bus ist kostenlos, im Fahrzeug steht eine Spendenkasse für die Ehrenamtlichen. Der Kauf des Busses mit sieben Sitzen kostete rund 35 000 Euro. Etwas über 4 000 Euro übernahm das Land, den Rest bezahlte die Gemeinde Murg selbst. Diese übernimmt auch die Kosten für den Fahrzeugunterhalt und den Erwerb der Personenbeförderungsscheine und Führungszeugnisse. Ein Teil der Kosten wird durch auf dem Bus platzierte Werbung refinanziert.

Die Rekrutierung dieser freiwilligen Fahrer war denn auch der einzige Punkt, der im Gemeinderat für ein bisschen Diskussionsstoff sorgte. „Das ist eine große Herausforderung und muss mit den Ortsvorstehern von Rippolingen und Harpolingen abgesprochen werden“, betonte Bürgermeister Guhl. Die Verfügbarkeit von Fahrern abzuklären, sei zentral für die Ausarbeitung eines Bürgerbuskonzepts. Und der Harpolinger Ortsvorsteher Torsten Weimer wies darauf hin, dass die Rekrutierung der Fahrer nicht nur in den Ortsteilen, sondern auch in der gesamten Stadt stattfinden könne.

Was ein Bürgerbus kostet und wie er finanziert werden kann Anschaffungskosten: Ein neuer Kleinbus kostet circa 30 000 bis 40 000 Euro. Das geht aus dem Bürgerbus-Leitfaden des Landesverkehrsministeriums hervor. Muss der Bus barrierefrei umgebaut werden, steigen die Kosten auf rund 70 000 bis 100 000 Euro. Eine Alternative sind Gebrauchtwagen. So kostete beispielsweise der gebrauchte Bürgerbus in Wehr die Gemeinde rund 20 000 Euro. Zuschüsse: Der Kauf eines barrierefreien Bürgerbusses wird vom Land Baden-Württemberg unterschiedlich bezuschusst. Bei einem gebrauchten Niederflurbus mit acht Sitzen beispielsweise werden 25 Prozent der Kosten, maximal 10 000 Euro, übernommen, bei einem neuen Niederflurbus 35 000 Euro bezahlt. Finanzielle Förderungen von maximal 1 500 Euro pro Jahr gibt es zudem für Verwaltungskosten oder Schulungen und Fortbildungen der ehrenamtlichen Fahrer.

Derweil betonte der Wallbacher Ortsvorsteher und Gemeinderat Fred Thelen (Freie Wähler), dass es in seinem Ortsteil keinen Bedarf für einen Bürgerbus gebe: „Pro Tag fahren 30 Omnibusse in alle Richtungen.“ Gegen einen Bürgerbus für Rippolingen und Harpolingen hatte er aber ebenso wenig einzuwenden wie die restlichen Ratsmitglieder.