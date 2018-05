Bad Säckingen Für ein intaktes Ökosystem: Fischereiverein und Stadt Bad Säckingen wollen Bergsee renaturieren

Der Fischereiverein Bad Säckingen hat am Bergsee umfangreiche Renaturierungsarbeiten geplant. Diese sollen in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung nach und nach umgesetzt werden. Rückzugsorte für einheimische Tiere, vorallem Fische und Vögel, sollen so entstehen.

Um die Tiere im und um den Bergsee noch besser schützen zu können, hat der Fischereiverein Bad Säckingen umfangreiche Renaturierungsarbeiten geplant, die in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung nach und nach umgesetzt werden. Die ursprüngliche Idee des Vorsitzenden des Vereins, Raymond Vöstel, war es eigentlich, die Fische noch besser zu schützen. „Aber wie es so ist, hat sich eins ums andere ergeben“, sagt der Vorsitzende.

Maßnahmen in Kooperation mit der Stadt

Mit ihrer Idee der Renaturierung des Bergseeufers, stießen die Bad Säckingen Fischer bei der Stadtverwaltung auf offene Ohren. „Die Zusammenarbeit klappt ganz hervorragend“, lobt Vöstel. Denn bereits seit Beginn des neuen Jahres sind einzelne Arbeiten bereits umgesetzt worden. Beim Ablauf des Bergsees wurde zum Beispiel eine Aufschüttung durch Kies vorgenommen. So ist eine Schutzzone für Fische entstanden, wenn sich zum Beispiel das Wasser des Bergsees im Sommer aufheizt. „Beim Ablauf ist immer frisches, kühleres Wasser, wohin sich die Fische verkriechen können“, erklärt Raymond Vöstel. Unterstützt worden ist der Fischereiverein bei diesen Arbeiten durch das Tiefbauamt und den Technischen Diensten.

Tretboote schrecken brütende Vögel auf

Vom städtischen Forsthof hat der Verein Baumstämme erhalten, die als natürliche Sperre die Schilfzone am Bergsee absperren. „Manchmal sind die Leute in den Tretbooten mitten durch den Schilf gefahren“, so Vöstel weiter. So sind brütende Vögel oder Fische und Insekten die Schutz im Schilf gesucht haben, immer wieder aufgeschreckt worden. Doch das ist erst der Anfang. Die ersten Seerosen sind jetzt gepflanzt und weitere Pflanzmaßnahmen sind geplant. „Ein Fischereibiologe hat sich alles angesehen und uns beraten“, erklärt der Vorsitzende. So werden neben Schilfgräsern und anderen Pflanzen auch Bäume gepflanzt, die geeignet sind für das Bergseeufer. „Nicht von allen Bäumen verwittern die Blätter im Wasser, sondern legen sich auf den Grund wie eine Gummimatte“, weiß der Hobbyfischer.

Nur heimische Pflanzen am Ufer

Über die Kosten oder Zuschüsse über den Fischereilandesverband, muss sich der Verein vorerst keine Sorgen machen. „Die Maßnahmen die wir bisher ergriffen haben, haben so gut wie kein Geld gekostet“, so Vöstel. Die Pflanzen stammen teilweise aus Überproduktionen in anderen Teichen, wo sie der Verein mit Erlaubnis der Besitzer entnehmen durften. „Natürlich achten wir darauf, dass wir ausschließlich heimische Pflanzen nehmen“, betont es der Vorsitzende. Es wird auch darauf geachtet, dass die Fischereijugend mit in die einzelnen Projekte eingebunden werden. Momentan aber ruhen die Renaturierungsarbeiten weitgehend. „Jetzt müssen wir abwarten und beobachten, wie sich die neuen Pflanzen entwickeln“, sagt Raymond Vöstel. Und was ihm ganz wichtig ist: An den neu errichteten Schutzzonen herrscht absolutes Angelverbot.

Fakten rund um den Bergsee