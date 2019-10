von Susanne Kanele

Er ist gerade mal elf Jahre alt und gehört bereits zu den Großen: Marvin Vökt aus Rippolingen hat sich gleich zweimal hintereinander den Titel des Baden-Württembergischen Meisters im Motocross bis 65 Kubikzentimeter Hubraum geholt. Gestartet ist der junge Motorsportler beim ADAC-Motocross Bundesendlauf im norddeutschen Tensfeld in Schleswig Holstein, an dem mehr als 200 Teilnehmer im Alter zwischen sechs und 18 Jahren ihr Können auf der 1,53 Kilometer langen Sandstrecke gezeigt haben. Bereits eine Woche zuvor startete er in Rudersberg und holte sich den Meistertitel. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagt der junge Sportler. „Aber ich bin sehr glücklich.“

Marvin Vökt freut sich über seine Erfolge. | Bild: privat

Marvin Vökt gehört zu den besten Motocross-Nachwuchstalenten Deutschlands. Der ADAC Südbaden fördert den jungen Rippolinger aus dem ADAC Junior Team Südbaden, für den eine überaus erfolgreiche Saison zu Ende geht. „Wir freuen uns mit Marvin und seiner Familie über diesen sensationellen Erfolg“, erklärt der ADAC-Vorsitzende Peter Borell, verantwortlich für den Sport, die Mitglieder und die Ortsvereine des ADAC Südbaden. „Marvin hat beim ADAC Jugend Motocross elf Läufe in Serie gewonnen und dann noch den Meistertitel geschafft – das muss erst einer nachmachen.“

Dabei war zu Beginn der Saison gar nicht absehbar, dass sie so erfolgreich enden würde. Denn bereits beim Vorbereitungstraining in Italien hat sich der Elfjährige das Handgelenk gebrochen. Beim zweiten Saisonrennen musste er dann in der vorletzten Runde wegen eines technischen Ausfalls seines Motorrades aufgeben. Um jetzt noch den angestrebten Meistertitel zu erreichen, blieb Marvin Vökt gar nichts anderes übrig, als die übrigen Rennen nach Möglichkeit zu gewinnen.

Zur Person Schon mit vier Jahren hat Marvin Vökt mit dem Motocross-Sport begonnen und wurde schnell erfolgreich. Marvin ist Vereinsmitglied des MC Allemanorum Schweighausen und fährt für das KTM KOSAK Racing Team sowie das ADAC Juniorteam Südbaden

Und das ist ihm tatsächlich gelungen: In einer Serie von elf Laufsiegen in Serie an sechs Rennveranstaltungen hat er sich den Meistertitel mit gerade einmal zwei Punkten Vorsprung geholt. Doch es bleibt keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Bereits am Freitag, 8. November, startet Marvin Vökt als amtierender Meister im Rahmen des 37. Internationalen ADAC Supercross in der Stuttgarter Schleierhalle. In der Klasse SX5 startet der Elfjährige als Favorit. Für die Saison 2020 ist ein Auftritt in der Deutschen Jugend-Motocross-Meisterschaft 65 Kubikzentimeter sowie der FIM EMX65 Europameisterschaft zusammen mit dem KTM Kosak Racing Team geplant.