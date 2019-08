Da war Irene Klaußner am Tag nach der Kommunalwahl dann doch etwas überrascht. Sie schaffte den Sprung in den Gemeinderat, „und ich war total verblüfft über das große Vertrauen, dass die Wählerinnen und Wähler mir geschenkt haben,“ freut sich die neue Grünen-Stadträtin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Irene Klaußner kommt ursprünglich aus dem Mittelbadischen, aus der Gegend von Bühl. Für die langjährige Schulleiterin der Werner-Kirchhofer-Realschule ist es das erste politische Amt. Allerdings stand sie vor rund 40 Jahren schon mal auf einer Gemeinderatsliste – damals bei der FDP, zusammen mit Gudrun Böhm. Allerdings ohne Sprung in den Rat. Aber warum bei der FDP und heute bei den Grünen? Damals seien die Liberalen die einzigen gewesen, die das Thema Umweltschutz ansprachen, erinnert sich die heute 72-Jährige. Und in der Tat, es war die Zeit als in der FDP noch die Freiburger Thesen galten. Im dem fortschrittlichen Programm aus dem Jahr 1971 hatte die Partei unter anderem Kapitalismuskritik und Umweltschutz in den Blick gerückt – für die Liberalen heute eher Teufelszeug. Eine erneute Kandidatur für die FDP könnte sich Irene Klaußner heute denn auch nicht mehr vorstellen. Der Umweltschutz müsse eines der Kernthemen der Politik sein, fordert sie. Und so wechselte ihre politische Sympathie mit der Zeit zu den Grünen.

Kommunale Entscheidungen müssen vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit getroffen werden

Als sie jetzt von den Grünen wegen der Kandidatur angefragt wurde, hat sie sich somit entschlossen sie zu unterstützen. Die Themen brennen auch Irene Klaußner unter den Nägeln – ob Fliegen, Kreuzfahrten, Heizungen“ – es seien überall Ansätze für ein Umdenken da, registriert sie. Dieser Trend müsse auch auf die regionale und lokale Ebene weitergeführt werden. „Ich habe noch nicht viel Erfahrung in Gemeinderatsarbeit“, konzediert die ehemalige Rektorin. Gleichwohl ist sie sich sicher, dass auch Entscheidungen auf kommunaler Ebene vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit getroffen werden müssen.

Es werden mehr ungewöhnliche Ideen gebraucht

Als Beispiele nennt sie Radwege, E-Mobilität, Carsharing und den Nahverkehr: Sie als Harpolingerin hat gerade das Thema Nahverkehr viele Jahrzehnte selber hautnah erlebt. Beide Ehegatten berufstätig, viele Jahre nur ein Auto, das bedeutete damals bei zwei Kindern (heute 39 und 42 Jahre) jede Menge Organisation. 1971 kam das Lehrerehepaar nach Bad Säckingen. Und am Ende ihrer Karriere leitete Irene Klaußner die Realschule acht Jahre bevor sie 2010 in Ruhestand ging. Was hat sich in der Zeit beim Nahverkehr getan? Nichts wirklich Grundlegendes, bedauert sie, will deshalb mehr ungewöhnliche Ideen und lobt dabei den rührigen Harpolinger Bürgerverein. Sicher ist sie sich: Wenn nicht zuerst eine attraktive Nahverkehrstaktung geschaffen wird, werden auch nicht mehr Menschen umsteigen. „Wir brauchen zuerst das Angebot“, sagt sie, und man müsse vielleicht auch darüber nachdenken, es sehr preiswert oder sogar gratis anzubieten.

Und dann ist da noch das große Thema Gesundheitsversorgung: Den eingeschlagenen Weg Richtung Campus unterstützt sie nicht nur. „Ich glaube, wir müssen da jetzt richtig klotzen“, sagt Sie, „denn es wird noch ein lange Kampf, bis alles funktioniert.“ Und in diesem Zusammenhang freut sie sich, dass mit Fraktions-Kollegen Rolf Joist jetzt auch wieder ein Mediziner im Gremium ist.

Mehr Ausstattung und mehr Personal für Bildung und Kultur

Und ihr ganz persönlicher Wunsch in der städtischen Kommunalpolitik? Bildung und Kultur, sagt die ehemalige Lehrerin. Qualifizierte Ausstattung und qualifiziertes Personal in der Bildung und in der Kultur vielleicht künftig eine ganze statt nur einer halben Personalstelle – auch wenn sie weiß, dass bei dem Thema viele andere im Gemeinderat auf die Bremse treten werden.