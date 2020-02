von sk

Als eine 80-Jährige Hyundai-Fahrerin und eine 50 Jahre alte Seat-Fahrerin am Mittwoch gegen 14.30 Uhr am östlichen Ortseingang wegen des stockendem Verkehr ihren Wagen abbremsen mussten, fuhr ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Lieferwagen auf und schob die Fahrzeuge der beiden Frauen aufeinander. Eine 31-jährige Frau, die auf den Lieferwagen folgte, stoppte daraufhin, was wiederum der hinter ihr fahrende 43-jährige Autofahrer zu spät bemerkte und ebenfalls auffuhr. Dadurch wurde das Auto der Frau gegen den Lieferwagen gedrückt. Zwei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.