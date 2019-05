von Susanne Kanele

Klangfarben ist wieder da. Am Samstag, 25. Mai, stehen ab 18.30 Uhr fünf Bands auf der Bühne der Flößerhalle. Organisiert wird das Benefizkonzert „s‘ Dorf rockt“, vom Förderverein des Christian Heinrich Zeller-Schulkindergartens. Der Verein plant mit einem großen Teil des Erlöses aus der Veranstaltung, einen Kleinbus für den Schulkindergarten anzuschaffen. Denn für die einzelnen Fördermaßnahmen müssen die Kinder auch immer wieder außer Haus, was sich bisher immer als recht schwierig erwiesen hat. „Wenn man aus irgendwelchen Gründen einen zuvor bestellten Bus wieder rückgängig machen musste, war das nicht immer einfach“, erklärt Enrico Helbig, Hauptorganisator der Veranstaltungsreihe „Klangfarben„ und Kassierer im Förderverein des Schulkindergartens. „Und für kurzfristige Unternehmungen war oft kein Bus zu bekommen“.

Ein Teil von dem Geld wird aber auch in andere Fördereinrichtungen aus dem Landkreis Waldshut fließen. „Die Kinder aus dem Schulkindergarten benötigen ja auch über ihre Kindergartenzeit hinaus eine Förderung und daher ist es wichtig, dass wir über den Tellerrand blicken“, so Helbig weiter. Im November vor zwei Jahren hat die Veranstaltung, die Rock- und Nachwuchsbands aus der Region eine Bühne bietet, zum ersten Mal im Kursaal stattgefunden. Und das mit großem Erfolg. Denn die Musiker hatten nicht nur eine Bühne, sondern haben mir ihrem Auftritt auch gleichzeitig etwas Gutes getan und das hat auch entsprechend viel Publikum angelockt. Weil der Förderverein die Veranstaltung aber vom November ins Frühjahr verlegen wollte, fand 2018 kein Konzert statt.

Zweite Konzert der Reihe Klangfarben

Aber inzwischen sind die Mitglieder mit Volldampf daran, das zweite Konzert der Reihe „Klangfarben„, zu organisieren. „Wir wollten mit dem Namen Klangfarben einen Wiedererkennungswert schaffen“, erklärt der Organisator. In diesem Jahr stehen die jungen Musiker von „Unbroken“ auf der Bühne in der Flößerhalle. Sie sind eine Nachwuchsband aus Waldshut-Tiengen. Mit dabei sind aber auch „Station Four“ aus Wehr, Mike Low aus Basel, Celinè Huber aus Basel und Julia Lauber aus Rickenbach. Erst 2015 hat sich der Förderverein gegründet und bereits von Beginn an stand fest: „Wir möchten etwas Neues ausprobieren“, erinnert sich Helbig, der bereits von Anfang an mit dabei ist. Der Erlös aus einem Kuchenverkauf reicht nicht aus. „Wir wollten größer denken und da kam uns die Idee, ein Konzert zu organisieren“, so Enrico Helbig weiter. Begonnen hat alles dann mit verschiedenen klassischen Konzerten. Doch animiert durch den Namen „Klangfarben„, entschieden sich die Mitglieder des Vereins, auch andere Musikrichtungen mit Musikern aus der Region, zu bedienen.

„Mit diesem Namen steht uns ja alles offen“, sagt er. Gleich das erste Konzert war ein voller Erfolg und auch bei der zweiten Auflage, konzentriert sich die Veranstaltung auf Rockmusik. „Das heißt aber nicht, dass wir in dieser Richtung bleiben. Vielleicht überlegen wir uns um kommenden Jahr mal etwas anderes“, so Helbig weiter. Finanziert wird die Konzertreihe ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und durch Sponsoren. „So können wir erreichen, dass der gesamte Erlös aus der Veranstaltung dem guten Zweck zukommt“, so Enrico Helbig.