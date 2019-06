von Gabriele Zimmermann

Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis wurde ein 48-jähriger Deutscher am Dienstag vom Amtsgericht Bad Säckingen zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Euro verurteilt. Der Angeklagte war in dieser Sache bereits am 24. April 2017 vom Amtsgericht Bad Säckingen zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 40 Euro verurteilt worden. Er war im September 2015 in Laufenburg mit einem polnischen Führerschein angetroffen worden. Das Amtsgericht war jedoch der Überzeugung, dass dieser nicht gültig war.

Der Angeklagte hatte zunächst im Jahr 2011 in Ungarn einen gefälschten russischen Führerschein in einen ungarischen umtauschen lassen. Einige Zeit später ließ er diese ungarische Fahrerlaubnis in Polen in eine polnische tauschen. Sein deutscher Führerschein war ihm längst entzogen worden, weil er seit 1988 wiederholt wegen Drogenkonsums in Tateinheit mit Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis vorbestraft worden war.

Fälle wie dieser beschäftigen die deutsche Justiz seit einiger Zeit häufiger. Autofahrern, die in Deutschland wegen einer Fahrt im Straßenverkehr unter Alkohol oder Drogen ertappt werden, wird in schwereren oder wiederholten Fällen die Fahrerlaubnis entzogen. Um sie wiederzuerhalten, müssen sie in einer medizinisch-psychologischen Untersuchung nachweisen, dass sie ihre Fahreignung wiedererlangt haben.

Manche versuchen stattdessen, EU-Regelungen zu ihrem Vorteil auszunutzen: Die EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein erkennen grundsätzlich ihre jeweiligen Führerscheine untereinander als gültig an. Außerdem gilt: Wer seinen Wohnsitz in einen anderen Mitgliedsstaat verlegt und sich dort mindestens 185 Tage aufgehalten hat, kann seinen Führerschein umtauschen lassen.

Wenn die Behörde eines Mitgliedsstaats eine Fahrerlaubnis erteilt, gehen alle anderen Mitgliedsstaaten davon aus, dass die ausstellende Behörde geprüft hat, ob alle erforderliche Voraussetzungen vorliegen und dass somit die Erlaubnis zu Recht erteilt wurde. Um den Missbrauch dieser Regelung zu verhindern, hat Deutschland in der Fahrerlaubnis-Verordnung festgelegt, dass Fahrerlaubnisse dann nicht anzuerkennen sind, wenn sie aus sogenannten Drittstaaten stammen oder gefälscht sind. Sogar beide Merkmale waren in diesem Fall gegeben: Russland ist ein Drittstaat, und die russische Fahrerlaubnis war gefälscht. Deswegen war der Angeklagte 2017 verurteilt worden.

Revision beim Oberlandesgericht

Dagegen hatte er Revision zum Oberlandesgericht Karlsruhe eingelegt mit der Begründung, die Vorschrift der Fahrerlaubnis-Verordnung sei nicht mit europäischem Recht vereinbar, der polnische Führerschein sei gültig. Das Oberlandesgericht hatte dann den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, um diese Frage klären zu lassen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied, dass die deutsche Vorschrift nicht gegen europäisches Recht verstößt.

Schuldspruch bestätigt

Das Oberlandesgericht hat deswegen das Urteil des Amtsgerichts im Schuldspruch bestätigt, es aber wegen der Höhe der Strafe an das Amtsgericht zurückverwiesen. Weil der Angeklagte immer wieder die Meinung geäußert hatte, seine polnische Fahrerlaubnis sei gültig, hatte er sich vielleicht über die Strafbarkeit seiner Tat geirrt. Das Amtsgericht hatte jetzt noch zu entscheiden, ob der etwaige Verbotsirrtum vermeidbar war oder nicht. Anders als der Verteidiger Dr. Säftel aus Frankenthal fand Richterin Schröder den Irrtum vermeidbar im Hinblick auf den gefälschten russischen Führerschein.