von Werner Probst

Ihr sitzt der Schalk im Nacken. Am 27. Januar kann Elfriede Butz bei guter Gesundheit ihren 85. Geburtstag feiern. Elfriede Butz ist eine echte Frohnatur mit ungebrochener Schaffenskraft. So macht sie ihren Haushalt noch ohne fremde Hilfe. Ihre körperliche Fitness bewies sie eindrucksvoll, als sie vor zwei Jahren 114 Kilometer auf dem Jakobsweg wanderte. Und immer noch kann sie es kaum erwarten, wenn die Aktivitäten zur fünften Jahreszeit beginnen. Seit Jahrzehnten ist sie in der Bad Säckinger Narrenzunft aktiv. Vor fünf Jahren wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt.

Geselligkeit schätzt sie

Noch gut erinnert sie sich an die Anfänge zurück, als sie in der Bad Säckinger Narrenzunft aktiv wurde und damals in eine Männerdomäne einbrach. Gerne trifft sie sich mit den Narrenzunftfrauen zum Stammtisch und auch bei den Zusammenkünften der Feuerwehrfrauen ist sie selbstverständlich mit von der Partie. Elfriede Butz ist ein Bad Säckinger Urgestein. Sie freut sich, dass sie in dem Haus wohnen kann, wo sie auch die Jugendjahre schon verbrachte. Noch gut erinnert sie sich an die Zeit, als sie die Volksschule besuchte, aber auch daran, als nach dem Krieg jeden Abend ein Wagen mit Suppe vom schweizerischen Stein über die Holzbrücke kam, um die hungrigen Mägen auf deutscher Seite zu stillen.

Familie und Reisen

Elfriede Butz besuchte die Handelsschule und arbeitete dann in einem Modehaus. 1956 heiratete sie ihren Mann Werner. In der Spitalgasse konnte eine Wohnung bezogen werden. Fünf Kinder kamen auf die Welt. 1974 wurde das bekannte Farbengeschäft Butz in der Schützenstraße eröffnet, das 1996 einer Tochter übergeben wurde. Bis vor wenigen Jahren half sie aber immer noch im Geschäft mit, wenn Not am Mann war. 2002 starb ihr Mann. In guter Erinnerung sind ihr die Reisen mit ihrem Mann Werner geblieben. Besonders gerne steuerten sie mit dem Wohnwagen südliche Länder an. Öfters wurden auch Flugreisen unternommen und auch Busreisen der Münsterpfarrei bleiben ihr unvergesslich.

Schon heute freut sich Elfriede Butz auf die wärmere Jahreszeit, wenn sie wieder nach Obersäckingen gehen und dort ihren Garten pflegen kann. Langeweile gibt es für sie aber auch im Winter nicht. Butz: „Ich stricke für die ganze Verwandtschaft Socken.“ Viel beschäftigt sie sich aber auch mit Lesen und ist dankbar, dass sie den Lebensabend in dem Haus verbringen kann, das ihr Urgroßvater baute. Am morgigen Sonntag wird die Gratulantenschar recht groß sein. Sie werden sich den guten Wünschen der Kinder, der zwölf Enkelkinder und den drei Urenkeln anschließen.