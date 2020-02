von sk

Der Hamburger Fischmarkt auf Tour macht erstmals Halt in Bad Säckingen. Dieses Mal von Freitag, 24. April bis Sonntag, 26. April. Die Besucher erwartet im Zentrum der Stadt (Schützenstraße und Steinbrückstraße) echte Fischmarkt-Atmosphäre mit den weltbekannten Marktschreiern, die ihre Angebote auf ihre humorvolle Art „gnadenlos“ billig an die Frau und den Mann bringen.

Ob die Besucher nun dem Hamburger „Schoko-Gigant-Robbie“, „Käse-Heiko“, „Nudel-Kiri“, dem legendären „Bananen-Fred“, „Wurst-Herby“ oder den Fischspezialisten „Aal-Hinnerk“ lauschen – sie können etwas erzählen. Vieles ist nur Seemannsgarn, aber zum Lachen ist es allemal. Und die „echten Kerle“ sind alles andere als geizig: Vom Probieren der Qualitätsware ist es bis zum Kauf nicht weit. Zu erleben gibt es aber auch ein Angebot an Gewürzen, Neuheiten aller Art, an Tischwäsche, Spielzeug, Pflegeprodukte und vielem, vielem mehr. Ein Biergarten lädt zur Einkehr mit Grillwurst über das Fischbrötchen bis zur süßen Leckerei.

Es findet auch eine Lotterie „Der Fang des Jahres“ statt, bei der es einen Gutschein für ein zweitägiges Wochenende für zwei Personen inklusive Eintrittskarte für das Musical „Heiße Ecke“ in Hamburg zu gewinnen gibt. Bei der Lotterie gilt es, zu schätzen, wie viele rote, blaue, gelbe und grüne Fische „Heinz, der Nordseefischer“ mitgebracht hat. Stimmzettel erhalten die Besucher am Flammlachsstand „Lemoine“. Jeder, der einen Tipp abgibt, erhält ein Euro Nachlass auf ein Flammlachsbrötchen.

Öffnungszeiten

Der Fischmarkt hat geöffnet am Freitag, 24. April, von 9 bis 20 Uhr, am Samstag, 25. April, von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 26. April, von 11 bis 19 Uhr.

Das Programm