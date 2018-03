Bad Säckingen Freundeskreis Näfels pflege mit großem Einsatz Partnerschaft zur Schweizer Gemeinde

Der Freundeskreis Näfels pflegt eine lebendige zum Ort Näfels. der zur Gemeinde Glarus Nord zählt. Der Heilige Fridolin verbindet Bad Säckingen und Näfels.

Bad Säckingen – Gelebte Partnerschaft wird im Freundeskreis Näfels hoch gehalten. Wieder ist bei der Hauptversammlung im Restaurant "Goldener Knopf" das vergangene Jahr erst einmal mit einer ausgiebigen Rückschau gewürdigt worden. Winfried Ays zeigte als Vorsitzender vom Freundeskreis, wie lebendig und abwechslungsreich die Aktivitäten weiterhin sind. Von beiden Seiten wird der tiefe freundschaftliche Gemeinsinn weiterentwickelt. Ein wissenschaftlicher Vortrag im Anschluss an die Versammlung gehört dazu. Eveline Klein referierte über „Flüchtlinge und Vertriebene in Bad Säckingen nach dem Zweiten Weltkrieg“.

Näfels ist heute Teil der kommunalen Neuformierung Glarus Nord. Es holpert noch ein wenig mit der Bezeichnung Glarus Nord. Näfels bleibt keinesfalls nur bei Ays das eigentliche Synonym. Edith Neumann, die Ehefrau von Peter Neumann, dem Vorsitzenden vom Freundeskreis Näfels-Bad Säckingen, und deren Schriftführerin Gabi Bäni zeigten dafür einträchtig Verständnis. Beide kamen extra zur Versammlung angereist. Es geht nicht nur um die großen Festtage, die Näfels und Bad Säckingen verbinden. Die Feierlichkeiten rund um den Heiligen Fridolin sind der kirchliche Anker. Und da St. Fridolin gleichzeitig der Glarner Landespatron ist, wird von der kantonalen Seite, die Partnerschaft in etwas größerer Dimension gesehen. Eine Herausforderung für eine Städtepartnerschaft. Der „Fahrtstag“, ein seit 520 Jahren abgehaltener Gedenktag um die Gefallenen bei der Schlacht im April 1388 zwischen den Eidgenossen und den Habsburger Truppen an der Letzimauer von Näfels, zeigt Jahr für Jahr die Dimension. Der Freundeskreis gehört dabei zur echten Prominenz im Kanton.

Eine kostenlose kulinarische Rundumversorgung in der Schweizer Gemeinde bleibt bei den Mitgliedern immer in Erinnerung. „Näfels ist immer sehr großzügig und das muss die Stadt Bad Säckingen auch mal beherzigen“, so Ays in seinen Rechenschaftsbericht. Diesen Ball nahmen die beiden Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Lücker und Frank van Veen gerne auf. „Weitere Mittel sind vom Gemeinderat dafür eingestellt“, gab Lücker schon vorab bekannt. Van Veen zeigte sich in seinen Grußworten „tief beeindruckt über die Vielfalt der Angebote vom Verein.“ Ganz schweizerisch, die Bahn ist bevorzugt, wird von der Bad Säckinger Seite selbstverständlich ein Hol- und Bringdienst zum Bahnhof in Stein organisiert. Mit 211 Mitgliedern ist der Freundeskreis dazu bestens aufgestellt. Auch im geselligen Miteinander erinnerte Ays an die traditionellen Gepflogenheiten und gerne genutzten Ausflüge. Der diesjährige wissenschaftlichen Beitrag von Eveline Klein fokussierte die Flüchtlingssituation in Bad Säckingen nach dem Krieg. Etwas Stadthistorie wird gerne von den Mitgliedern gehört, konnte Ays in kleiner Runde nach dem Vortrag festhalten.

Der Freundeskreis Näfels fährt am 5. April wieder zum Fahrtstag. Nur noch wenige Plätze sind frei. Kontakt zum Vorsitzenden Winfried Ays, telefonisch 07761/591 54 oder über www.freundeskreis-naefels.de