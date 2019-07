Die Gespräche mit der Bahn seien in den letzten Jahren recht frustrierend gewesen, sagte Bürgermeister Alexander Guhl, als er bei der Sitzung des Bad Säckinger Gemeinderats am Montag zum Tagungspunkt sieben überleitete: der Finanzierung der weiteren Planung eines Bahnhaltes in Wallbach. „Jetzt mit der Elektrifizierung geht es plötzlich“, so Guhl.

Im Zuge der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke zwischen Basel und Erzingen sollen auch der Bahnhof in Bad Säckingen umgebaut werden und der Ortsteil Wallbach eine eigene Haltestelle erhalten. Bis die Bauarbeiten dafür jedoch beginnen können, dauert es noch eine Weile.

Es gehe nun um die Beauftragung der weiteren Planungsphasen für den Bahnhalt in Wallbach, erklärte Lothar Probst vom Landratsamt Waldshut den Bad Säckinger Gemeinderäten. „Dafür sind 250 000 Euro Planungskosten notwendig“, so der Abteilungsleiter beim Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr. Das Land Baden-Württemberg trage 40 Prozent der Planungskosten. Die Stadt Bad Säckingen müsse daher noch 150 000 Euro selbst beisteuern.

Haltestelle kostet insgesamt über zwei Millionen Euro

Wie Probst den Gemeinderäten aufzeigte, ist die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke mit einem enormen und lange andauernden Planungsaufwand verbunden. Konkret gebaut wird erst im Herbst 2025. „Die Inbetriebnahme soll dann 2027 erfolgen“, so Probst.

Solange müssen sich auch die Einwohner von Wallbach gedulden, bis ihr Bahnhalt steht. Und dieser wird nicht billig, rechnet man Planungs- und Baukosten zusammen. „Insgesamt werden Investitionskosten von circa 2,65 Millionen Euro anfallen“, rechnete Probst vor. Bund und Land übernähmen davon 80 Prozent. Die Restkosten für die Stadt beliefen sich damit auf rund 530 000 Euro.

Der Bahnhalt in Wallbach werde für die Stadt deutlich billiger, als gedacht, betonte Bürgermeister Guhl: „Aber was wir dort einsparen, geben wir dann in Bad Säckingen wieder aus“. Der Bahnhof in Bad Säckingen wird im Zuge der Bauarbeiten auf der Hochrheinstrecke barrierefrei gestaltet. Zudem müssten die Bahnsteige erhöht werden, wie Probst erklärte. Dafür rechnet der Abteilungsleiter im Landratsamt mit Gesamtkosten von circa 2,35 Millionen Euro, wovon die Stadt voraussichtlich 470 000 Euro selbst bezahlen muss.

Nur drei Gemeinderäte stimmen gegen die Vorlage

Doch der Bad Säckinger Bahnhof stand am Montagabend gar nicht zur Diskussion, sondern die Planungskosten für Wallbach. Die Voten fielen mehrheitlich positiv aus und schließlich stimmte auch die Mehrheit der Gemeinderäte der Vorlage zu. Einzig Angelo De Rosa (Die Linke), Michael Krane und Franz Isele (beide CDU) stimmten dagegen. Von ihnen hatte sich in der Diskussion nur Isele zu Wort gemeldet und die „Kosten-Nutzung-Rechnung“ infrage gestellt, wenn am Ende doch nicht alle Züge in Wallbach hielten.