Bis heute ist Politik vorwiegend Männersache. Im Bundestag sitzen aktuell fast 70 Prozent Männer. In den Gemeinderäten sieht das nicht viel anders aus – auch nicht am Hochrhein. Im 24-köpfigen Gemeinderat in Bad Säckingen sitzen beispielsweise sechs Frauen, das sind gerade mal 25 Prozent, und in Rickenbach sind von 14 Ratsmitgliedern zwei weiblich (14 Prozent).

Aus den beiden Gemeinden kommen die zwei Gemeinderätinnen, mit denen wir über ihr kommunalpolitisches Engagement gesprochen haben: Ruth Cremer-Ricken (61) und Martina Lütte (52), die eine von den Grünen, die andere bei der CDU. Was motiviert sie zur Mitarbeit in der Kommunalpolitik? Was machen Frauen anders Männer? Und vor allem: Haben es Frauen schwerer, zwischen Familie, Kindern, Haushalt und Beruf Zeit für ein politisches Amt aufzubringen?

Der Unterschied von Frauen und Männern am Ratstisch

Die beiden Gemeinderätinnen, wissen wovon sie reden. Denn sie sind keine Debütantinnen mehr auf dem kommunalpolitischen Parkett. Ruth Cremer-Ricken kam mit 39 Jahren erstmals 1997 ins Gremium, Martina Lütte mit 26 Jahren bei der Kommunalwahl 1994.

Die beiden könnten von ihrem Wesen nicht unterschiedlicher sein, die eine grad heraus mit dem Herzen auf der Zunge, die andere eher mit dem Florett unterwegs. Was sie aber vereint: Sie machen seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich Politik, ihr Wort wird gehört, und sie können die versammelte Männerriege zuweilen ganz schön auf die Palme bringen. Das wissen die beiden und sie haben insgeheim wahrscheinlich auch einen gewissen Spaß daran.

Auf jeden Fall aber sehen sie darin einen Unterschied zwischen Räten und Rätinnen. „Ich glaube, uns Frauen ist weniger peinlich, als Männern“, vermutet Martina Lütte, „wir fragen halt solange, bis wir es kapiert haben.“ Das sei eben wie beim Autofahren: „Männer fragen nie nach dem Weg, und wenn sie sich hundert Mal verfransen.“

Kommunalpolitik zwischen Familie, Kindern, Haushalt und Beruf: Martina Lütte hat in Rickenbach bewiesen, dass das möglich ist. | Bild: Gerber, Andreas

Heute, 20 Jahre nach der Premiere im Kommunalparlament, würden beide es wieder so machen wie damals. Denn sie sind fest überzeugt, dass es Frauen in der Politik braucht. Auch wenn die Umstände es ihnen nicht leicht machten – es sei denn, man versteht Gemeinderatsarbeit wie jene Herren, die erst in der abendlichen Sitzung den Umschlag mit den Gemeinderatsunterlagen öffnen. Diesen Typus Kommunalpolitiker kennen beide auch aus eigener Erfahrung. Wer sich aber auf Sitzungen vorbereitet, sich in Themen einarbeitet, sich vielleicht noch Bürgermeinung einholt – der braucht Zeit.

Flexibilität und Organisation

Und wie passt nun Politik zwischen Familie, Haushalt, Kinder, Arbeit? Diese Frage muss man stellen, wenn die Lebenswirklichkeit in der Mehrzahl der deutschen Familien noch die klassische Rollenverteilung ist. Unsere beiden Protagonistinnen haben es jedenfalls hingekriegt – auch wenn es nicht immer einfach war, räumen sie ein. Auf jeden Fall erfordere es bestimmte Fähigkeiten: An erste Stelle nennen beide unabhängig voneinander „Organisationstalent und Flexibilität“.

Dennoch: Auch bei allem Organisationsgeschick stoßen Frauen gerade in Sachen Kinderbetreuung schnell an Grenzen, sagt Ruth Cremer-Ricken. Früher noch mehr als heute. „Dieses Thema wurde in Bad Säckingen sehr stiefmütterlich behandelt,“ erinnert sich die Grüne. Um für Frauen Familie, Beruf und Ehrenamt zu ermöglichen, brauche es entsprechende Angebote. Diese Einsicht sei in den 90er Jahren nicht sehr verbreitet gewesen. Deshalb war die grüne Bad Säckingerin damals genau mit diesem Thema unterwegs. Konkret ging es um die Einrichtung der Kernzeitbetreuung in der Weihermattenschule. „Als ich 1997 in den Gemeinderat nachrutschte, hatte ich schon den Ruf einer Emanze weg“, schmunzelt sie noch im Nachhinein. Den pflegte sie dann kurz danach mit ihrem weiteren Einsatz für den Bad Säckinger Tageselternverein.

Kinderbretreuung als Schwerpunktthema

Verlängerte Öffnungszeiten im Kindergarten, Kernzeitbetreuung – das waren auch Themen, die Martina Lütte im Rickenbach der 90er Jahre gleichermaßen beschäftigten. Sie sieht darin das Paradebeispiel für mehr Frauen im Gemeinderat: „Bestimmte Themen in der Kommunalpolitik sind bei Frauen einfach besser aufgehoben,“ sagt sie, denn Frauen würden Notwendigkeiten schneller erkennen.

Kinder werden selbstständiger

Ruth Cremer-Ricken, gebürtige Goslarerin, kam 1991 mit der Familie an den Hochrhein. Die Diplombiologin arbeitete ursprünglich in einer forstlichen Versuchsanstalt. Anfang der 90er Jahre, nach Umzug, Töchter im Kleinkindalter und schlechten Betreuungsangeboten, stellte sie den Job hinten an und begann ihr kommunalpolitisches Engagement, das sich mit der Zeit zu einem Fulltime-Job entwickelte. Wie ging das? „Mit wachsenden Selbständigkeit unserer beiden Töchter gab es wieder zunehmend freie Zeitfenster“, erinnert sich die Grünen-Stadträtin. Diese hat sie für die Kommunalpolitik genutzt.

Ruth Cremer-Ricken ist für ihre kommunalpolitische Kompetenz bekannt. Anfangs war es das Thema Kinderbetreuung, das sie umtrieb. | Bild: Gerber, Andreas

So beschreibt sie dieses Wechselspiel: Je älter die Kinder wurden und ihrer eigenen Wege gingen, desto mehr wuchsen die politischen Aufgaben der Mutter – und gleichsam auch ihr Ansehen und ihre Autorität auf der politischen Bühne. Heute ist Ruth Cremer-Ricken – ohne Übertreibung – die Leitfigur der Grünen sowohl im Bad Säckinger Gemeinderat wie auch im Landkreis.

Denselben Wandel kennt auch Martina Lütte. 1994 in den Gemeinderat, ebenfalls zwei Töchter im Windelalter, über all die Jahre war die gelernte Einzelhandelskauffrau halbtags berufstätig, übernahm ebenfalls mit zunehmender Selbständigkeit der Kinder neue ehrenamtliche Aufgaben, etwa Vorstandsämter in der CDU und in anderen Vereinen. „Zum Glück haben uns zwei Omas unterstützt“, sagt sie rückblickend, das erhöhe selbstverständlich die Flexibilität enorm.

Die Gemeinsamkeiten

Die Parallele zwischen den beiden Frauen: Sie jonglierten mit vielen Aufgaben, Familie, Haushalt, Arbeit, Politik – all die Bälle müssen sie in der Luft halten. Ist das der Grund, warum noch immer wenig Frauen in die Politik kommen? „Das glaube ich nicht“, sagt Martina Lütte“, ich vermute eher, dass sich Frauen das politische Geschäft leider auch heute noch nicht zutrauen.“ Fehlende Zeit lässt sie nicht gelten. „Mal ganz ehrlich“, fügt sie hinzu, „vollberufstätige Familienväter, die ihre Gemeinderatsarbeit wirklich ernst nehmen, haben doch auch nicht mehr Zeit.“

Die Politikerinnen Martina Lütte (52) aus dem Rickenbacher Ortsteil Willaringen ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Sie ist gelernte Einzelhandelskauffrau wurde erstmals bei der Kommunalwahl 1994 auf der CDU-Liste in den Rickenbacher Gemeinderat gewählt und war dort Mitglied bis 2009. Zwischen 2009 und 2014 pausierte sie. Grund: Nach eigenen Worten war für sie eine Zusammenarbeit mit dem damaligen Bürgermeister Norbert Moosmann nicht möglich. 2014 kam sie erneut für die CDU in den Gemeinderat. Bei der diesjährigen Kommunalwahl tritt sie jedoch auf der neuen Liste WIR an. Dieses Bündnis hat sie zusammen mit dem bisherigen Grünen-Gemeinderat Peter Kermisch gegründet. Die Willaringerin war in der CDU-Rickenbach im Vorstand tätig, gehört zu den Gründungsmitgliedern des Energiemuseums, war im Vorstand des Schwarzwaldvereins und unter anderem Jugendsportwartin im Reitverein Inzlingen. Bekannt ist Martina Lütte auch, weil sie beim Willaringer Dorffest die immer wieder hochgelobte Festküche managt.