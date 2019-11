von sk

Weil es einer Frau am Donnerstag, 28. November, auf dem Festplatz nicht mehr möglich war, ihr Auto auszuparken, verständigte sie die Polizei. Aber auch die Beamten kamen zu dem Schluss, dass das Auto höchstwahrscheinlich nicht ohne Beschädigung aus der Parklücke zu bekommen sei. Grund war ein anderer Autofahrer, der seinen Renault derart nah an den VW der 27-Jährigen gestellt hatte, dass der Abstand auf der gesamten Fahrzeuglänge teilweise unter drei Zentimeter lag. Auch ein Abschleppen war aufgrund der beengten Verhältnisse nicht möglich. So trat die Frau dann die Heimreise per Zug an. Gegen 18 Uhr meldete sich dann der 32 Jahre alte Renaultfahrer bei der Polizei und meldete: Er habe beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt.