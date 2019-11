von Werner Probst

Weithin bekannt ist Gerhard Rettig, der am 14. November bei bester Gesundheit seinen 85. Geburtstag feiern kann. Eine feste Größe ist Gerhard Rettig im öffentlichen und kirchlichen Leben in der Trompeterstadt. Während 24 Jahren gehörte Gerhard Rettig dem Kirchengemeinderat an, war einige Zeit auch in der Bezirkssynode tätig. Im Kirchenchor ließ er seine Stimme erklingen.

Viele Diavorträge

Im Leben von Gerhard Rettig spielt aber auch sein fotografisches Können eine große Rolle. So hat er schon mit vielen Diavorträgen seine Eindrücke aus vielen bereisten Ländern wiedergegeben, aber auch keine Mühen gescheut, aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Stadtkirche mit einer beeindruckenden Bilderausstellung aufzuwarten. Tausende von Bildern mussten hierfür nicht nur gesichtet, sondern teilweise auch überarbeitet werden. Für sein engagiertes Wirken in der Kirchengemeinde wurde er mit der goldenen Ehrennadel der Landeskirche ausgezeichnet.

Blick auf Lebensstationen

Gerhard Rettig kam im Sudetengau auf die Welt. Nach dem Krieg wurde die Familie zwangsausgesiedelt und kam dann nach Zörbig in Sachsen. 1947 wurde Buch am Ahorn in Nordbaden zum Wohnsitz. Gerhard Rettig besuchte in Tauberbischofsheim die höhere Handelsschule und machte anschließend eine zweijährige Ausbildung beim Amtsgericht Boxberg. In verschiedenen Notariaten und Amtsgerichten war er dann tätig, ehe 1960 seinem Wunsch entsprochen wurde und er an das Amtsgericht Bad Säckingen versetzt wurde. In verschiedenen Abteilungen kam er zum Einsatz. So war er Verwalter der Zahlstelle und wurde auch in den Personalrat gewählt. Als Amtsinspektor ging er 1996 in Ruhestand.

Langeweile kennt er nicht

1963 heiratete Gerhard Rettig seine Frau Brigitte. Drei Kinder kamen auf die Welt. Für Gerhard Rettig gibt es auch in seinem hohen Alter nie Langeweile. Täglich ist der Jubilar auf einem Spaziergang mit seiner Frau Brigitte anzutreffen. Noch immer ist das Paar gerne auf Urlaubsreisen unterwegs, wobei man immer wieder neue Gegenden erkundet und dann Gerhard Rettig seine Fotografierkunst unter Beweis stellt. Früher war er auch Mitglied des Bad Säckinger Fotoclubs und viele seiner Bilder waren auch in den Tageszeitungen zu bewundern. So wird heute die Gratulantenschar groß sein. Neben seiner Frau und den Kindern werden auch sieben Enkel zum Geburtstag gratulieren.