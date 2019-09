von Hrvoje Miloslavic

„Es besteht kein Zweifel, dass Fotografie Kunst ist.“ Einigkeit besteht in dieser Frage zwischen Frank van Veen, Vorsitzender des Kunstvereines Hochrhein, und Hartmut Fricke, Geschäftsführer des Seniorenzentrums St. Franziskus. Ebenso einhellig fiel am Donnerstag im Rahmen einer Vernissage deren Begeisterung für die fotografischen Arbeiten Jakob Boschs aus. Die Ausstellung „Die Welt der Bretagne – Bilder aus Crozon„ wird bis Ende Januar 2020 im Erdgeschoss des Pflegezentrums zu sehen sein.

„Erstaunlich“, „besonders ausdrucksstark“, „hervorragende Bilder“ – schon während der Vorbereitungen zur Ausstellung habe er von zufällig vorbeikommenden Personen anerkennende Äußerungen vernehmen können, erinnerte sich Fricke. Besonders freute es den Gastgeber, der zur Vernissage unter anderem die stellvertretende Bürgermeisterin der Bad Säckinger Partnerstadt Santeramo in Colle (Italien), Maria Anna Labarile, begrüßen konnte, dass dies im kunst- und ausstellungserprobten St. Franziskusheim seines Wissens nach die erste Schau mit Fotografien sei.

Individueller Blick auf die Landschaft

Den Ausstellungsbesuchern empfahl Fricke, besonders den individuellen Blick Jakob Boschs auf die Landschaft der Bretagne zu würdigen. Komme doch gerade in diesem der künstlerische Wert eines Werkes, der den Dialog zwischen Künstler und Betrachter erst ermögliche, zum Ausdruck.

Nicht weniger begeistert zeigte sich der Vorsitzende des Kunstvereines Hochrhein. Selbst ein großer Liebhaber der Bretagne, geriet van Veen in seiner Laudatio ins Schwärmen. Bestens sei es Bosch gelungen, den ambivalenten Charakter der Landschaft einzufangen und die teils rauen und abstoßenden Elemente mit den berührenden Momenten der gigantisch anmutenden maritimen Größe in der Kamera einzufangen, so van Veen.

Besondere Wirkung auf Betrachter

Tatsächlich verfehlen die großformatigen Naturaufnahmen Boschs ihre Wirkung auf den Betrachter nicht. Entstanden sind die Aufnahmen im Herbst 2018 auf der Halbinsel Crozon. „Ein Gefühl von Freiheit, ja Unsterblichkeit, Grenzenlosigkeit“, habe ihn überkommen und inspiriert, wie Bosch in einer Ausstellungsbeschreibung selbst festhält.

In der Tat ist es Bosch in beeindruckende Weise gelungen, die raue Schönheit der Landschaft, die Intensität der Natur, eine als friedlich empfundene Monotonie sowie die fesselnd-bizarre landschaftliche und farbliche Ästhetik zu bestens miteinander korrespondierenden Kontrastmomenten zu verdichten. Einfach sehenswert.