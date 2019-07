Die Kaufmännische Berufsbildungsstätte des DHV startet nach den Sommerferien mit mehreren Aufstiegs-Lehrgängen. Das Fortbildungsangebot richtet sich an kaufmännische Angestellte, die einen staatlich anerkannten Fortbildungsabschluss anstreben wollen.

Ziele sind unter anderem der Abschluss als Industrie- bezeihungsweise Wirtschaftsfachwirt sowie als Bilanzbuchhalter. Voraussetzung zur Teilnahme ist laut DHV eine kaufmännische Berufsausbildung und entsprechende Berufspraxis.

Mit der Prüfung haben die Absolventen die Chance, in Führungspositionen zu gelangen. Die Lehrgänge werden berufsbegleitend und teils in Vollzeit angeboten. Sie umfassen je nach Lehrgang zwischen 650 und 800 Unterrichtsstunden, dauern circa 24 Monate und enden mit einer bundesweiten Prüfung durch die IHK. Aufgrund des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes erhalten die Teilnehmer einen Zuschuss zu den Kurs- und Prüfungsgebühren.

Infoveranstaltung am 16. Juli

Für Interessenten finden Informationsveranstaltungen statt. Diese werden am Dienstag, 16. Juli, in den Räumen des DHV-Lernbüros Bad Säckingen, Mumpferfährstraße 68 durchgeführt. Die Info-Veranstaltung für den Lehrgang Bilanzbuchhalter ist um 18 Uhr. Um 19 Uhr folgen die Veranstaltungen zu den Lehrgängen Industrie- und Wirtschaftsfachwirt. Interessenten können vorab Informationsmaterial anfordern, per Telefon unter (0 76 21) 93 910 oder im Internet (www.kabi-dhv.de). Eine Anmeldung zur Informations-Veranstaltung ist nicht erforderlich.