Die Stadtverwaltung macht sich auf in die digitale Zukunft. Im Rahmen des „E-Governments“ sollen Verwaltungsdienstleistungen für Bürger und Unternehmen zunehmend auch online angeboten werden, zum Beispiel die Anmeldung am Wohnort, die Anmeldung im Kindergarten, die Anmeldung des Hundes, die Verlängerung des Ausweises oder die Beantragung einer Geburtsurkunde. Zum anderen sollen Verwaltungsprozesse durch die Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnik vereinfacht und beschleunigt werden.

Insgesamt eine Mammutaufgabe

Für die Stadtverwaltung insgesamt eine Mammutaufgabe, der sie sich weder verschließen will noch kann, will sie den Zug der Zeit nicht verpassen – und darf, weil das Onlinezugangsgesetz (OZG) zum Handeln zwingt. Demnach müssen bis Ende 2022 alle in Frage kommenden Verwaltungsdienstleistungen auch digital angeboten werden.

Planungskonzept im Gemeinderat vorgestellt

In Fahrt gekommen ist das Thema E-Government in der Bad Säckinger Verwaltung durch das Landesförderprogramm „Digitale Zukunftskommune@bw“, woraus die Stadt unterstützend Mittel zur Erstellung von Digitalisierungskonzepten in den Bereichen Schulen, E-Government und Handel erhielt.

Im Bereich E-Government hat eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Münchner Beratungsunternehmen Init AG nun eine Roadmap erarbeitet. Sandra Grether von Init stellte das 25-Seiten-Werk am Montag dem Gemeinderat vor.

Neue Homepage als Teilprojekt

Einige Teilprojekte befinden sich bereits in der Umsetzung, unter Federführung von Kämmerin Bettina Huber zum Beispiel das E-Payment. Wichtiges – drängendes – weiteres Teilprojekt ist eine neue Homepage. Die soll zwischen 30 000 und 40 000 Euro kosten.

Die Höhe der Kosten wurde von Alexander Borho (CDU) kritisch hinterfragt. Wie auch Bürgermeister Alexander Guhl dazu anmerkte, sei es mit einer Überarbeitung der alten nicht getan. Diese sei in vielerlei Hinsicht nicht mehr zeitgemäß.

Der neue Internetauftritt ist zudem Dreh- und Angelpunkt für die Bereitstellung digitaler Informationen und Dienstleistungen – ebenso für die vorgesehene Bürgerbeteiligung.

Auch Datensicherheit ein Aspekt

Rolf Joist (Grüne) Clemens Pfeiffer (CDU) brachten am Montag auch das Thema Datensicherheit zur Sprache. Diese soll unter anderem durch die Einbindung fertiger Module für die Onlinedienste in die Homepage gewährleistet werden, sagte Sandra Grether. Das Land stellt die Module über das Portal „service-bw“ zur Verfügung.

Der digitale Zug wartet nicht

„Die Verwaltung wird sich mit der Digitalisierung in den nächsten Jahren verändern“, sagte Bürgermeister Guhl. Und: „Wenn wir diesen Zug verpassen, dann haben wir ein Problem.“ Der Gemeinderat nahm das Strategiepapier zustimmend zur Kenntnis und empfahl die Umsetzung der daraus resultierenden Maßnahmen. Die abschließende Entscheidung zum Finanziellen, etwa zu den bereits bezifferten Kosten für die Homepage, bleibt den Haushaltsberatungen vorbehalten.