Bad Säckingen Fokus auf Nachwuchssuche: Chorgemeinschaft plant Gründung eines Jugendchors

Die Chorgemeinschaft Bad Säckingen will sich deutlich verjüngen. Daher legt der Chor in Zukunft sein Augenmerk verstärkt auf die Nachwuchsarbeit. Dirigent Markus Süß plant die Gründung eines Jugendchores für junge Sänger zwischen 16 und 26 Jahren.

Die Chorgemeinschaft Bad Säckingen möchte einen Jugendchor initialisieren. Bei der Hauptversammlung in der Awo-Begegnungsstätte waren sich die 32 anwesenden Mitglieder einig, dass bei der Verjüngung des Vereins Handlungsbedarf besteht. Dirigent Markus Süß hat bereits konkrete Vorstellungen: „Wir planen die Gründung eines Jugendchors für 16- bis 26-Jährige.“ Das Konzept müsse aber noch genauer ausgearbeitet werden. Markus Süß weiter: „Möglich wären zwei Standorte, in Säckingen und einmal in Lauchringen.“ Auch eine Zusammenarbeit mit dem Konzertchor Muss, den Süß ebenfalls leitet, sei in diesem Zusammenhang vorstellbar.

Hintergrund für die geplante Initiative sind die anhaltend sinkenden Mitgliederzahlen. Diese waren auch der Grund für Satzungsänderungen bei der Hauptversammlung der Chorgemeinschaft. Der Kinderchor wurde komplett aus der Satzung gestrichen. „Die Chorgemeinschaft möchte sich auf Erwachsene und Jugendliche konzentrieren“, begründete Dirigent Markus Süß diese Entscheidung.

Der Vorstand wurde bei der Versammlung ebenfalls verkleinert. Künftig wird das Gremium nicht mehr nach Männer- und Frauenchor unterteilt. Stattdessen gibt es einen Gesamtvorstand. Zudem standen Neuwahlen an, die nur bei einem Amt Veränderungen mit sich brachten: Neue Schriftführerin ist Viola Mewes. Sie löst den vergangenes Jahr verstorbenen Wilhelm Ruhwedel ab. Dessen Tod beschäftigt die Chorgemeinschaft immer noch sehr, wie auch Markus Süß schilderte: „Er ist ein Sänger, der in unserer Mitte fehlt.

“ Die übrigen Ämter bleiben in bewährter Hand: Vorsitzender bleibt Christian Denz, seine Stellvertreterin ist Gabriela Alfano, Kassiererin bleibt Esther Eckert und die beiden Beisitzer Gabriele Gebrande und Fridolin Lauber.

Für das kommende Jahr gibt Markus Süß die Maßgabe aus, „dass Proben besser strukturiert und effektiver gestaltet werden“. Auch müssten gerade für die eifrigen Sänger mehr Herausforderungen geboten werden. Sehr gut stellt sich derweil der Probenbesuch dar. Notenwart Helmut Kaiser war dabei der fleißigste Besucher bei den Männern mit 98 Prozent, bei den Damen war es Elisabeth Fischler mit 96 Prozent. Sie erhielten zum Dank ein Präsent.

Mit einem Minus schließt Esther Eckert ihren Kassenbericht. Laut dem Vorsitzenden Christian Denz liegt das vor allem an den Besucherzahlen der beim zweiten Konzert der Chrorgemeinschaft. Diese seien deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. „Um neues Interesse zu wecken und neue Mitglieder zu werben, werden wir weiterhin auf Konzerte setzten“, so Denz. Auch am Herbstkonzert will der Chor festhalten.

Dass die Stadt eine Gedenktafel restauriert, die 1988 vom Sängerkreis zusammen mit einem Lindenbaum an die Bürger der Stadt geschenkt wurde, freut die Chorgemeinschaft sehr. Der Lindenbaum und die restaurierte Tafel können beim Rhein-Kraftwerk Brunnen besichtigt werden.

Der Verein

Die Chorgemeinschaft Bad Säckingen ging 2004 aus dem Sängerkreis und der Chorgemeinschaft Frohsinn hervor und hat 42 Mitglieder. Proben sind donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr (Frauen) und 20 bis 21.30 Uhr (Männer) in der Anton-Leo-Schule. Vorsitzender ist Christian Denz (07761/57268, E-Mail: denzbs@kabelbw.de).