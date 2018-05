Bad Säckingen Firma Fien aus Bad Säckingen feiert 40-jähriges Bestehen

Die Firma Stahlhandel und Eisenbiegerei Fien aus Bad Säckingen feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Geschäftsführer Uwe Fien zieht eine positive Bilanz und spricht bei der Ehrung der langjährigen Mitarbeitern Dank und Anerkennung aus.

„Uwe, du bist ein Macher.“ Die Komplimente in seinen Grußworten gab Lothar Zanotti, Obermeister der Bauinnung des Landkreises Waldshut, aus gutem Grund. Die Firma Stahlhandel und Eisenbiegerei Fien GmbH hielt am Samstag die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Betriebes ab. Geschäftsführer Uwe Fien hatte auf das Betriebsgelände in den Rheingrüttäckern geladen, um Rückschau zu halten und Familie, Freunden, Kundschaft, Belegschaft und Geschäftspartnern seinen Dank auszusprechen. „Viel Herzblut“ will Zanotti bei der Firma Fien ausgemacht haben. Flexibilität und Zuverlässigkeit zeichneten den Betrieb aus, lobte der Oberinnungsmeister. Vor allem aber ließe sich die Firma als ein „wichtiger sozialer Arbeitgeber“ bezeichnen, so Zanotti.

Fien selbst zog in seiner Rede ein sehr positives Resümee. Es sei bedauerlich, dass sein 2015 verstorbener Vater Josef, der den Betrieb im Jahre 1978 gründete, beim 40. Jubiläum nicht dabei sein könne. Gemeinsam sei es im Lauf der Zeit gelungen, einen „vorzeigbaren und leistungsstarken Betrieb zu entwickeln“, betonte Fien stolz. Herausforderungen werde er auch künftig nicht scheuen, kündigte er an. Die stetige Erweiterung der Produktpalette und die Konzentration auf die spezifischen Wünsche der Kunden statt auf Massenproduktion würden auch weiterhin das Profil der Firma prägen.

Neben Fachvorträgen, Informationsständen sowie Maschinenvorführungen kam auch der gesellige Teil der Jubiläumsfeier nicht zu kurz. Dank der regen Unterstützung durch die Belegschaft war für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Frank Muser am Keyboard. Am Nachmittag stand der Auftritt der Flamencoformation „Las Guapas“ auf dem Programm. Der wirtschaftliche Erfolg eines Betriebes und die gute Arbeitsatmosphäre finden nicht zuletzt in der personellen Kontinuität ihren Ausdruck. Entsprechend erfreut schritt der Geschäftsführer zur Ehrung langjähriger Mitarbeiter. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Ralf Chlebus geehrt. 20 Jahre ist Hans-Peter Kaczmarek dabei. Für 25 Jahre Zugehörigkeit zur Firma sprach Fien Martin Schick Dank und Anerkennung aus.