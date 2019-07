von Susanne Kanele

Mit den großen Ferien und den lauen Abenden kommt auch wieder das Sommerkino im Schlosspark. Zum dritten Mal präsentieren die Stadt Bad Säckingen und die Stadtwerke das viertägige Open-Air-Kino mit einer Auswahl an Filmen, die dafür sorgen soll, dass für jeden etwas dabei ist. Am Mittwoch, 14. August, startet das Open-Air-Kino. Weiter geht es am Donnerstag bis Samstag, 15. bis 17. August.

„Im vergangenen Jahr war leider kein deutscher Film mit dabei“, bedauert Thomas Ays, Leiter des Tourismus- und Kulturamts. Doch in diesem Jahr können sich die Freunde des deutschen Films gleich doppelt freuen. Denn bereits am ersten Abend wird Hape Kerkelings verfilmter Bestseller „Der Junge muss an die Frische Luft“ gezeigt. Darin erzählt der Entertainer seine eigene, rührende Kindheitsgeschichte. Dabei muss er den Tod seiner Oma und den Suizid seiner Mutter verarbeiten.

Am Donnerstagabend werden mit „100 Dinge“ nackte Tatsachen geschaffen. Mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz als Hauptdarsteller in einem Film rund um eine Wette, soll Lachen garantiert sein.

werden mit „100 Dinge“ nackte Tatsachen geschaffen. Mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz als Hauptdarsteller in einem Film rund um eine Wette, soll Lachen garantiert sein. „Wir haben festgestellt, dass die Freunde des Bad Säckinger Open-Air-Kinos Musikfilme lieben“, erklärt Ays weiter. Diesem Wunsch kamen der Tourismuschef und seine Stellvertreterin Martina Kupczynski, gerne nach, als sie die Filmauswahl für das Sommerkino im Schlosspark getroffen haben. „Bohemian Rhapsody“ begleitet emotional den Aufstieg und den Erfolg der britischen Band Queen. Gezeigt wird der Film mit allen Hits am Freitag .

. Am Samstag gehört der Schlosspark ganz den Freunden von Superhelden. „Spider-Man: Far From Home“ beschließt das Open-Air-Kino in diesem Sommer. Der Film zeigt, dass Superhelden selbst im Urlaub genau das sind.

gehört der Schlosspark ganz den Freunden von Superhelden. „Spider-Man: Far From Home“ beschließt das Open-Air-Kino in diesem Sommer. Der Film zeigt, dass Superhelden selbst im Urlaub genau das sind. Der Einlass in den Schlosspark ist an allen vier Tagen ab 19 Uhr. Damit die Wartezeit bis zum Filmstart um 21.30 Uhr nicht zu lang wird, sorgen Christina und Tobias Scholz für die musikalische Unterhaltung der Gäste. Bewirtet wird der Schlosspark vom Obersäckinger Restaurant „89ers“ und auch Popcorn darf bei einer Kinoveranstaltung nicht fehlen.

„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein Sommerkino in Bad Säckingen präsentieren können“, sagt Bürgermeister Alexander Guhl. Denn die Veranstaltung richte sich auch die Menschen, die im August zwar Urlaub haben, aber nicht verreisen. „Natürlich ist das Wetter immer ein Risiko bei diesen Veranstaltungen, aber das Wetter der vergangenen Tage macht Hoffnung darauf, dass wir tolle Sommerabende genießen können, denn die Stimmung im Schlosspark im Sommer ist eine ganz besondere.“