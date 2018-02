Murg Feuerwehrmusik Murg: Ausbildung steht im Mittelpunkt

Die Jugendarbeit gehört zu den wichtigsten Themen bei dem Musikverein. Die Kooperation mit der Grundschule ist erfolgreich.

Die Jugendausbildung hat bei der Feuerwehrmusik Murg einen großen Stellenwert. Der Murger Gemeinderat Otto Frommherz lobte bei der Hauptversammlung die hervorragende Jugendarbeit und dankte dem Verein für die zahlreichen kulturellen Auftritte. "Die Jungen sind ein wichtiger Bestandteil und die Zukunft des Vereins“, betonte Frommherz. In der Ausbildungsgemeinschaft Murg/Niederhof sind aktuell sechs Schüler in Ausbildung. Allerdings ist die Ausbildungsgemeinschaft derzeit auf der Suche nach einem Dirigenten für das Jugendorchester.

Auch zusammen mit der Grundschule ist die Feuerwehrmusik aktiv. In Kooperation werden 16 Viertklässler und sieben Drittklässler in Bläserklassen unterrichtet. Es werde jetzt eine große Herausforderung sein, die Kinder von der oberen Bläserklasse für die Ausbildungsgemeinschaft zu gewinnen, so Vorsitzende Michael Bäumle. Denn bei dem weitergehenden Unterricht in der Ausbildungsgemeinschaft fielen höhere Kosten an. Auch im kommenden Schuljahr soll es wieder eine Bläserklasse geben.

Um die Jugend an Vereinsentscheidungen teilhaben zu lassen, änderte der Verein bei der Hauptversammlung auch gleich die Satzung: Da viele Junge aktiv sind, sollen sie künftig wählen dürfen. Nach Satzungsänderung sind Mitglieder künftig schon ab 16 Jahren stimmberechtigt. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Das Vorstandsteam mit Severine Volle, Michael Bäumle und Anja Stabile wurde einstimmig wiedergewählt. Ebenso der Schriftführer Matthias Döbele und die Kassiererin Alexia Sommer. Die Wahl der Jugendleiterin wurde bis zur nächsten Hauptversammlung ausgesetzt, da die Amtsinhaberin Jasmin Klingler derzeit pausiert. Michael Bäumle hat das Amt kommissarisch inne. Im großen Feld der Beisitzer löst Lea Bäumle Florian Döbele ab. Alle anderen Amtsinhaber wurden wiedergewählt.

Die Feuerwehrmusik hat 39 aktive Mitglieder, sechs davon sind jedoch beurlaubt. Neu in die Reihen der Aktiven wurde Birgit Eugster (Saxophon) aufgenommen. 57 Proben und Auftritte wurden 2017 gezählt. Der Probenbesuch lag bei rund 80 Prozent. Die besten Probenbesucher sind: Alexia Sommer (einmal gefehlt), Robert Rüegsegger (zweimal), Karlheinz Döbele und Andrea Hilbert-Gallmann (dreimal), Matthias Döbele und Rosi Fleck (viermal), Michael Bäumle, Severine Volle und Larissa Völkle (fünfmal).

Dirigent Robert Rüegsegger lobte die Musiker für die gute Zusammenarbeit. Vor allem im Bereich Klang hätten sie eine gute Entwicklung gemacht. Sein großer Wunsch sei es, sein inneres Feuer an die Musiker weiterzugeben. Neben musikalischen Anlässen steht bei den Musikern ein weiteres Thema ganz oben auf der Prioritätenliste, denn die inzwischen 26 Jahre alten Uniformen sollen durch neue ersetzt werden. Was vor allem eine große finanzielle Herausforderung darstelle, wie der Vorstand betonte.