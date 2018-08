Die Feuerwehr holte am späten Dienstagvormittag mit der Drehleiter eine hilflose Person aus dem oberen Geschoß eines Hauses in der Bad Säckinger Schützenstraße. Die Feuerwehrleute hatten hierzu die große Drehleiter im Einsatz. Nach Auskunft der Polizei hatte die Person nicht geantwortet, weshalb die Tür geöffnet wurde. Auch das Roten Kreuz war im Einsatz mit Notarzt Ulrich Grothe. Stadtkommandant Tobias Förster leitete den Einsatz der Feuerwehr vor Ort, der bis in die Mittagszeit dauerte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein