Alexander Zimmermann, Abteilungskommandant der Feuerwehr Bad Säckingen, dessen Stellvertreter Michel Schwarzentruber (von links) sowie die Betreuerinnen der neuen Kindergruppe der Jugendfeuerwehr, Feuerwehrfrau Andrea Arnold (Dritte von rechts) und Monika Baumgartner (Zweite von rechts, Kantinenteam Feuerwehr) freuen sich über die gesponserten Mini-Feuerwehrfahrzeuge), die die VAB-Klasse (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf) Holztechnik der Gewerbeschule Bad Säckingen im Zuge ihrer Projektarbeit umgebaut und mit Unterstützung von Schülern der Berufsfachschule Farbtechnik knallrot lackiert hatte. Auf dem Foto sind Schüler der Klassen zu sehen sowie der Projektleiter Gregor Schutter (rechts.). Auf dem Foto fehlt der Ideengeber des Projektes, Lehrer und Feuerwehrmann Jan Höfer. | Bild: Jan Höfer/Feuerwehr

en, soll ab Oktober 2019 eine neu gegründete Kindergruppe für Kinder ab sechs bis neun Jahren bei der Jugendfeuerwehr Bad Säckingen. Vorerst als Pilotprojekt ins Leben gerufen, wird die Kindergruppe anfangs nur eine interne Gruppe sein, bestehend aus den Kindern der Feuerwehrfrauen- und Männern. Die Kinder werden von einem Team bestehend aus drei Frauen betreut. Aktuell ist die neue Kindergruppe beschränkt auf rund 15 Kinder im Verhältnis zu drei Betreuerinnen.

Nach einer gewissen Einarbeitungsphase in das neue Projekt, aber auch abhängig von der internen Nachfrage, ist geplant, die Kindergruppe auch zu öffnen, sodass, wie etwa beim THW in der Nachbarschaft, eine Minigruppe der Jugendfeuerwehr entstehen kann, zu der sich jedes Kind ab sechs bis neun Jahren anmelden kann.

„Erst ab zehn Jahren ist der Zutritt zur Jugendfeuerwehr möglich, aber bis zu diesem Alter haben die Kinder meist schon ein anderes Hobby, wie etwa Fußball, gefunden und sind damit als potentieller Nachwuchs für die Feuerwehr verloren. Die Vereine fangen früh an, um Kinder zu werben“, erklärt Feuerwehrfrau Andrea Arnold. Dem möchte die Bad Säckinger Feuerwehr vorbeugen und hat deshalb das Pilotprojekt „Kindergruppe“ ins Leben gerufen.

Die drei künftigen Betreuerinnen, Andrea Arnold (30) sowie Renate Fischer (46) und Monika Baumgartner (65) vom Feuerwehr-Kantinenteam, sind schon eifrig am Pläne schmieden für die einmal pro Monat, samstags von 15 bis 17 Uhr, statt findende Probe. Die neu gebildete Kindergruppe ist als Untergruppe der Jugendfeuerwehr gedacht, erklärt Andrea Arnold. Um sich von der Jugendfeuerwehr auch optisch abzugrenzen, wird die Kindergruppe mit roten T-Shirts ausgestattet, die ein Salamander als Logo ziert, den Andrea Arnold gestaltet hat.

Ausstattung der Kindergruppe

Die Kindergruppe wird nicht ausgestattet wie die Kinder der Jugendfeuerwehr, so werden sie beispielsweise keinen Helm tragen. Und doch sollen sie sich zugehörig fühlen: Ihr Shirt wird auf dem Rücken den Schriftzug der Feuerwehr Bad Säckingen tragen. Die Drei haben an alles gedacht: Selbst 20 Kindersitzschalen für den Transport im MTW (Mannschaftstransportwagen) wurden angeschafft.

Teamgeist und Spaß stehen im Vordergrund

Alles, was die künftige Kindergruppe unternimmt, wird in irgendeiner Form einen Bezug zur Feuerwehr herstellen, erklären Andrea Arnold, Renate Fischer und Monika Baumgartner: Es wird eine Stadtrallye geben, einen gespielten Verkehrsunfall, bei dem ein Teddy verletzt wird oder etwa eine Rettungsgasse nachgebildet mit Hilfe von Bobby Cars. In der Weihnachtszeit etwa wird gebacken, die Förmchen stellen Miniaturfeuerwehrautos mit Drehleiter dar. „Teamgeist und Spaß stehen im Vordergrund“, erklärt Arnold. Allerdings ist es den Betreuern der Kindergruppe sowie der Jugendfeuerwehr wichtig, dass sich das Programm der Kindergruppe von dem der Jugendfeuerwehr unterscheidet: „Sonst ist es später uninteressant, zur Jugendfeuerwehr zu gehen“, erklärt Arnold.

Spende als eine besondere Überraschung

Eine besondere Überraschung und Spende für die neu geplante Kindergruppe gab es für die Betreuerinnen am Tag vor den Sommerferien von der Gewerbeschule in Bad Säckingen: Die VAB-Klasse (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf) Holztechnik hatte zwei Bollerwagen besorgt und sie innerhalb von fünf Projekttagen zu zwei Mini-Feuerwehrfahrzeugen umgebaut. Knallrot, mit Blaulicht versehen und mit viel Stauraum für Schläuche und weiteres Equipment. Rund 30 Arbeitsstunden hatten die jungen Erwachsenen aufgewendet. Hilfe bei den Lackierarbeiten gab es dabei von Schülern der Berufsfachschule Farbtechnik.