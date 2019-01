von Hans-Jürgen Sackmann

Seit nun vier Jahren führt der ehemals jüngste Abteilungskommandant Robert Vogt die Rippolinger Feuerwehr. Auf der Hauptversammlung am Samstagabend konnte der Kommandant von einem aufregenden Jahr berichten. So wurde die Rippolinger Feuerwehr zu 19 „scharfen“ Einsätzen gerufen – das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 500 Prozent, sprich mehr als in den drei Jahren zuvor zusammen. Unter Federführung von Vizekommandant Markus Lütte konnte am 3. August das Richtfest des in Eigenarbeit erstellten Anbaues an das Gerätehaus gefeiert werden.

Vielfältig gefordert

Robert Vogt freute sich in seinem Jahresrückblick darüber, dass die Infoveranstaltung am 21. April ein voller Erfolg war und drei neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Demgegenüber steht der Austritt von zwei Kameraden, wobei der Rücktritt der langjährigen Vizekommandantin Katja Fischer aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen besonders schmerzt. Vielfältig gefordert waren die Kameraden im vergangenen Jahr bei Sturm- und Wasserschäden, 24 Stunden Notversorgung beim Stromausfall, Flächen und Fahrzeugbränden.

Offizielle Einweihung am 25. Mai

Ganz besonders gedankt hat der Kommandant den Kameraden für den unermüdlichen Einsatz beim Anbau an das Gerätehaus. Die offizielle Einweihung wird am 25. Mai beim Sommerhock erfolgen. Uwe Abel ließ in gewohnter Manier das Vereinsjahr noch einmal mit einer herrlichen Bilderpräsentation aufleben. Bei allen Einsatzanfragen konnte ausgerückt werden und die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen klappte hervorragend, so mit drei Abteilungen bei einer eingeklemmten Person und mit vier beim Großbrand in Wehr.

Kameradschaftspflege kommt nicht zu kurz

Auf die Kameradschaftspflege wird großen Wert gelegt. So waren schöne Bilder zu sehen vom Ausflug nach Stuttgart und vom Jahresabschluss beim Kegeln im Gasthof Säge in Öflingen. Beim Fasnachtsfeuer war dieses Jahr kein Unwetter und es war sehr gut besucht. Sehr nass ging es beim Besuch der kleinen Racker vom Kindergarten im Juli zu. Bei 16 Proben und zahlreichen Lehrgängen wurde das Können vertieft und unter Beweis gestellt. Besonders erwähnenswert ist das Erringen des Leistungsabzeichens im Juni in Wallbach, die Teilnahme in Albbruck im Juli bei „Fit im Verkehr“ und das Atemschutztraining auf der Burg Wieladingen. Seinen Vortrag rundete Abel mit einigen Bildern von der Errichtung des Anbaues ab, wo viele Kameraden der Abteilung großen Einsatz zeigten.

Lob für guten Probenbesuch

Kassenwart Jan Kiefer vermeldet doppelt so viele Ausgaben wie Einnahmen, aber durch ein Polster in der Vergangenheit konnte das Minus abgefedert werden. Freuen konnte sich der Kommandant über einen guten Probenbesuch und zahlreiche Lehrgangsteilnehmer. Die fleißigsten Probenbesucher waren: Carsten Otteny, Christian Kiefer, Markus Lütte, Uwe Abel, Manfred Fischer, Bruno Huber, Dieter Beeckmann und Hubert Bächle. Zehn Kameraden nahmen an der Atemschutzwiederholung im Kaitle teil. Uwe Abel erwarb den Lastwagenführerschein und Jonas Gerspach hat die Grundausbildung zum Truppmann 1 absolviert. Bevor der Kommandant die Sitzung schloss, dankte er Norbert Lütte für die Unterbringung der Festhütte, Manfred Fischer für das Warten der Geräte und Markus Lütte für die Bauleitung des Anbaues. Alle Kameraden wurden mit einem Präsent bedacht. Mit der Information, dass die Ehrungen in Hauptversammlung am 25. Januar in Harpolingen erfolgen, schloss der Kommandant die Sitzung.

Die Abteilung: Seit 87 Jahren existiert die Feuerwehrabteilung Rippolingen. Sie besteht aus 29 Aktiven, sechs Mitgliedern der Altersmannschaft und neu sind drei Jugendliche in der Jugendfeuerwehr aktiv. Die nächsten Termine: Probe am 14. Januar, Hauptversammlung in Harpolingen am 25. Januar und Fasnachtsfeuer am 5. März. Wer Lust hat in der aktiven Feuerwehr mitzumachen, kann sich an den Abteilungskommandanten Robert Vogt, unter Telefon 07761/998 24 54 oder per E-Mail (kommando.rippolingen@fwbs.de), wenden.