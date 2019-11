Bad Säckingen vor 5 Stunden

Feuerwehr: Mann muss in der Badmattenhalle aus schmerzhafter Lage befreit werden

Ein junger Mann hat sich am Freitag seine Hand in einem Tor in der Badmattenhalle derart eingeklemmt, dass letztlich die Feuerwehr zur Hilfe kommen musste. Eine nicht ganz einfache Aufgabe.