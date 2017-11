Hochrhein Fernsehbild bleibt schwarz: Abschalten des Hochrheinsenders sorgt für Unmut

Seitdem der Südwestrundfunk (SWR) beschlossen hat, den Hochrheinsender am 8. November abzuschalten, schauen Bürger mit Antennenempfang in die Röhre. Der SWR erwartet von seinen Gebührenzahlern, dass sie auf eigene Kosten auf Alternativen wie Kabel, Satellit oder Internet umsteigen.

Das Fernsehbild bleibt schwarz. Seitdem der Südwestrundfunk (SWR) beschlossen hat, den Hochrheinsender am 8. November abzuschalten, schauen Bürger mit Antennenempfang in die Röhre. Denn das als Nachfolger für das bisherige technische Format DVB-T versprochene DVB-T2 wird am Hochrhein nicht eingeführt.

Um die Tagesschau zu verfolgen, hat Franz Hilgert Anfang November den Fernseher angeschaltet und war zunächst verwundert: Das Fernsehbild blieb schwarz. "Zuerst dachte ich, es liegt ein technischer Fehler vor." Doch der Fernseher war nicht kaputt. Das SWR hat den Betrieb des Hochrheinsenders abgestellt. Das digital-terrestrische Antennenfernsehen (DVB-T) war damit nicht mehr verfügbar. Doch auch die Nachfolgetechnik DVB-T2 kann Hilgert nicht empfangen. Die wird am Hochrhein nämlich gar nicht eingeführt.

Das wussten viele Betroffene bis zu Abschaltung gar nicht. "Im Fachhandel wurde mir für die Umstellung ein passender Receiver empfohlen. Dass der nun auch nicht funktioniert, überraschte selbst den Verkäufer", erzählt Helmut Kohler aus Schwörstadt.

Wie Hilgert fühlt auch er sich vom SWR nicht ausreichend informiert. Beide sind wütend. Hilgert schildert seine Situation wie folgt: "Ich zahle Rundfunkgebühren in Deutschland und muss Schweizer Fernsehen schauen." "Wo DVB-T2 empfangen werden kann und wo nicht, wurde klar kommuniziert", widerspricht hingegen Wolfang Utz, Unternehmenssprecher des SWR. Die Händler seien benachrichtigt und die Nutzer im Fernsehen und im Internet informiert worden, behauptet er.

Wie rechtfertigt der SWR für die Entscheidung, Gebührenzahler einfach von der Grundversorgung abzuschneiden? Im Vordergrund steht natürlich Geld: Einen DVB-T2 Sender müsste der SWR am Hochrhein ohne private Anbieter aufbauen und betreiben. Wegen der vergleichsweise geringen Zahl Antennenempfängern ist dies dem öffentlich-rechtlichen Sender zu teuer. Er erwartet deshalb von seinen Gebührenzahlern, dass sie auf eigene Kosten auf Alternativen wie Kabel, Satellit oder Internet umsteigen. Doch gerade im ländlichen Raum sind schnelles Internet und Kabelfernsehen bei weitem nicht für jeden verfügbar. Die Begründung dafür ist dieselbe wie beim Verzicht auf die Einführung von DVB-T2: Die Einführung der Technologie lohne sich wegen der geringen Zahl der Nutzer nicht.

Hilgert und andere Gebührenzahler haben sich mittlerweile an die Politik gewandt: "Etwa 20 Anfragen zu dem Thema haben mich in den letzten Wochen erreicht", sagt Felix Schreiner, Bundestagsabgeordneter der CDU. Durch die Zuschriften sei er auf das Thema aufmerksam geworden. "Ich war ebenfalls von der Abschaltung überrascht. Aus meiner Sicht ist das skandalös." Schreiner verweist auf das Grundrecht auf Information. Er wandte sich brieflich an den SWR-Intendanten Peter Boudgoust und das Innenministerium. "Es muss jetzt mit Nachdruck darauf hingewirkt werden, dass die Betroffenen Bürger die öffentlichen Sender wieder empfangen!"