Bad Säckingen Fernbusanbieter Flixbus will vier Haltestellen am Hochrhein einrichten

Fernbusanbieter Flixbus will vier Haltestellen am Hochrhein einrichten

Der europäische Fernbusanbieter Flixbus möchte bereits mit Wechsel auf den Sommerfahrplan im April vier Haltestellen am Hochrhein einrichten. Darüber informiert der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) in einer Pressemitteilung. Demnach hat das Fernbusunternehmen Anträge für die Städte Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen, Lauchringen und Klettgau gestellt.

Vorausgegangen waren mehrere Gespräche des Bundestagsabgeordneten mit Vertretern des deutschen Fernbusanbieters in Berlin. FlixBus ist europaweit tätig und möchte in diesem Jahr auch verstärkt den ländlichen Raum anbinden. „Es freut mich sehr, dass mein Vorstoß erfolgreich war und der Fernbusanbieter Flixbus zeitnah mehrere Haltestellen entlang des Hochrheins einrichten möchte. Das Unternehmen hat mich vor wenigen Tage darüber informiert, dass es Haltestellen für Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen, Lauchringen und Klettgau beantragt hat“, erklärte Felix Schreiner.

„Nicht nur Jugendliche und junge Erwachsene haben mich in jüngerer Vergangenheit verstärkt auf die schlechte Fernbusanbindung unserer Region angesprochen. Es freut mich deshalb, dass ich mit meinem Vorstoß für eine bessere Netzanbindung bei FlixBus auf offene Ohren gestoßen bin“, so Felix Schreiner weiter. „Wir leben in einer Region, die alles andere als gut an die großen Fernverkehrsnetze angeschlossen ist. Für viele bleibt da nur das Auto. Wenn es uns nun gelingt, ein attraktives und Angebot via Fernbus zu ermöglichen, ist das ein echter Mobilitätsgewinn“, so der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner.