Bad Säckingen Feiern wie in den wilden 60ern: Boogie-Woogie-Nacht in Bad Säckingen lässt Herzen der Besucher höher schlagen

Feiern wie in den wilden 60ern: Boogie-Woogie-Nacht in Bad Säckingen lässt Herzen der Besucher höher schlagen

Abtauchen in die Zeit der wilden 50er und 60er Jahre hieß es am Samstag bei der Boogie-Woogie-Nacht im Bad Säckinger Kursaal. Erneut durften sich die Veranstalter über enormen Zuspruch freuen. Kein Wunder: Hochkarätige Bands und spektakuläre Show sorgten einmal mehr für helle Begeisterung.

Es rockte und es swingte gewaltig im Säckinger Kursaal: Über 200 tanzfreudige Gäste waren bei der siebten Boogie-Woogie-Nacht mit von der Partie. Etliche hatten sogar weite Anfahrtswege auf sich genommen, um die große Sause mitfeiern zu können. Kein Wunder: Das Festival im Kleinformat kombiniert seit Jahren erfolgreich Autritte hochkarätiger Bands und ein stimmiges Rahmenprogramm.

Alle waren sie da: Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly und natürlich der "King" Elvis Presley höchst selbst. Bereits die ersten Gitarrenriffs der Band "Wild Bobbin Baboons" lockten die ersten Tanzpaare aufs Parkett. Im Wechsel mit der tschechischen Rock'n'Boogie-Band "The 6 Fireballs" sorgten die Musiker für authentischen Sound und eine bis spät in die Nacht gut gefüllte Tanzfläche.

Ob im schwingenden Petticoat oder einfach in Jeans und T-Shirt: Die teils aus Norddeutschland angereisten Gäste genossen die lockere Atmosphäre und natürlich die authentische Musik der Bands, die den Flair der 50er und 60er Jahre hervorragend einfing. „Über 90 Prozent sind Stammgäste“, freute sich Veranstalterin Iris Wahl über die gute Resonanz. „Unser Erfolgsrezept ist die hohe Qualität der Bands, dass ist einfach das wichtigste!“

Bereits am Nachmittag konnten sich Tanzbegeisterte bei einem Workshop mit dem mehrmaligen Europa- und Weltmeistern Sonja und Franky aus der Schweiz verausgaben und jede Menge neuen Input sammeln. Im Vorraum konnten die Besucher sich dann an drei Ständen mit zeitgenössischen Devotionalien und Accessoires ausstatten. Im Saal selbst waren die Tische eng an die Wand gerückt – Schließlich waren die Leute zum Tanzen da. Und die Musiker ließen in der Tat keine Langeweile aufkommen. Mit minimaler Umbauzeit wechselten die Bands sich auf der Bühne ab.

Allenfalls kurze Pausen waren vorgesehen. Zur Stärkung am Büffet zum Beispiel oder um die hochkarätigen Showeinlagen der Power Rock Dancer zu genießen. Mit akrobatischen Rock'n'Roll- und einer Burlesque-Einlage zeigten die fünf Paare aus Basel Auszüge aus ihrem aktuellen Showprogramm.

Neben einer Tombola-Verlosung wurden auch die besten Tanzpaare prämiert. Mit fachkundigem Blick entging Edith Gueffroy kein noch so kleiner Fauxpas. „Was gar nicht geht, ist keine Strumpfhose zu tragen,“ erklärt die Jurorin. Auch Hüte im geschlossenen Raum oder der Verzicht auf Hosenträger seien damals nicht üblich gewesen. „Wohl soll man sich fühlen, und authentisch soll es sein“, fast Gueffroy zusammen. Es gehe nicht um Verkleidung sondern um ein Lebensgefühl.