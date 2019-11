von Christiane Pfeifer

Die Sängerin und Gitarristin Christina Scholz trat mit ihrem Bruder Tobias Scholz am Schlagzeug in der evangelischen Stadtkirche auf. Für beide Musiker war es das erste Kirchenkonzert. Das eineinhalbstündige Konzert war mit einer Lesung kombiniert. Die Mutter der Künstlerin Sabine Scholz und ihr Patenonkel Helmut Blum lasen die Passagen vor.

Das Musiker Duo Christine Scholz und Tobias Scholz in der evangelischen Stadtkirche Bad Säckingen.

Der Abend war thematisch in Gefühle unterteilt und startete mit der Liebe. „Wir haben zu jedem Themenblock eine Geschichte oder eine Situation mitgebracht, die man mit dem jeweiligen Gefühl verbinden kann“, erläuterte Christina Scholz. In der ersten Kurzgeschichte ging es um ein junges Mädchen, das seine Großmutter fragte, wie es die Liebe erkennen soll. Diese gab ihr den Rat, dass man die Liebe nur mit dem Herzen sehen kann.

Auch Schmissiges in der Kirche

Mit ihrer teilweise tiefen und gefühlvollen Stimme sang Christina Scholz von Ed Sheeran „Perfect“, das Stück „Gemeinsam“ von Pur und „Burning Love“ von Elvis Presley. Zu der Mischung sagte die Musikerin scherzhaft: „Wir dachten, wir nehmen auch etwas Schmissiges in die Kirche mit.“ Die beiden Künstler haben bei der Zusammenstellung der Lieder auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen deutschen und englischen Stücken geachtet.

Glück und Freude

Der zweite Themenblock war dem Glück und der Freude gewidmet. Die Geschichte „Das Paradox unserer Zeit“ erhält einen Appell des Autors: „Findet Zeit, Euch zu lieben, findet Zeit, miteinander zu sprechen. Findet Zeit, alles, was Ihr zu sagen habt, miteinander zu teilen, denn das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der ­Atemzüge, sondern an der Anzahl der Augenblicke, die uns des Atems berauben.“ Hier spielte das Duo den Countrysong „Friend of Mine“ von Nashville Cash.

Gefühle kommen hoch

Die Traurigkeit wurde in der dritten Geschichte thematisiert. Sabine Scholz trug eine Textpassage aus dem Liedtext von Sarah McLachlan „Angel“ vor. Bei dem Lied von Andreas Gabalier „Amoi seg‘ ma uns wieder“ sang die Sängerin so gefühlvoll, dass bei den Besuchern die Emotionen hochkamen. Den Übergang zur vierten Kurzgeschichte schaffte Tobias Scholz mit einem leicht scherzhaften militärischen Trommelschlag zum Ende des Stückes von Sting „Fields of Gold“ und „Freedom“ von Anthony Hamilton. Ab hier beteiligten sich die Besucher aktiv am Konzert und klatschten mit.

Spende für evangelische Gemeinde

Mit der Dankbarkeit als letzte Emotion schlossen die Künstler den Abend. „Auch wir sind dankbar, dass wir heute hier sein konnten und die Chance hatten, uns zu präsentieren“, gestand Christina Scholz ein und Tobias Scholz fügte an: „Christina hat zusammen mit meiner Mutter die Lieder und Texte liebevoll zusammengestellt.“ Die Hälfte der Einnahmen spendete das Duo an die evangelische Gemeinde und verabschiedete sich mit der Zugabe „Oh Happy Day“.

Weitere Informationen über Christina Scholz gibt es auf ihrer Facebookseite (www.facebook.com/christina.scholz.9). Termine können auch telefonisch unter der Nummer 0151/52 28 12 15 vereinbart werden.