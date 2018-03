Bad Säckingen Fahrradfahrerin schwer verletzt , der Unfallverursacher flücht

Ein VW-Kombi streifte eine Radfahrerin beim Abbiegen, brachte diese zu Sturz und fuhr einfach weiter. Die Frau wurde schwer verletzt und musste mit dem Helikopter nach Basel ins Spital geflogen werden.

Bad Säckingen – Zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten kam es am Freitag gegen 11 Uhr Uhr auf der Zähringer Straße. Eine 74 Jahre alte Frau war auf der Zährigner Straße in Richtung Dürerstraße mit ihrem Fahrrad unterwegs, als aus einem Anwesen ein VW Kombi rausgefahren kam und nach links abbiegen wollte. Dabei erfasste der Kombi die Radfahrerin, woraufhin diese stürzte. Der 65-Jährige Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Diese blutete stark am Kopf und wurde mit dem Helikopter nach Basel ins Spital geflogen. Dank Zeugen konnte das flüchtige Fahrzeug schnell ermittelt werden.