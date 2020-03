von sk

Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Bad Säckingen eine Platzwunde am Kopf zugezogen und musste deshalb ins Krankenhaus. Die 77-jährige Frau hatte zwar einen Radhelm dabei, aber nicht auf. Zum Unfall war es gegen 8.30 Uhr gekommen, als eine 29 Jahre alte Renault-Fahrerin aus dem Rebbergweg auf die B 34 fahren wollte. Beim Einbiegen hatte die Autofahrerin nicht auf die Radfahrerin geachtet, die den dortigen Fuß- und Radweg entlang der Bundesstraße befuhr und war mit dieser zusammengestoßen. Durch den folgenden Sturz zog sich die Fahrradfahrerin die Kopfverletzung zu. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.