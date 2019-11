von sk

Ein Fahrradfahrer wurde am Freitag nach einem Sturz in der Tullastraße in Höhe Aldi.Markt bestohlen. Wie der 20-jährige bei der Polizei anzeigte, war er zwischen 4 Uhr und 5 Uhr in der Tullastraße mit seinem Fahrrad gestürzt. In Folge des Sturzes sei er kurzzeitig desorientiert gewesen, so die Schilderung des Mannes. Vier junge Männer seien ihm zu Hilfe gekommen. Zu Hause habe er dann festgestellt, dass das Bargeld in seinem Geldbeutel ebenso fehle wie seine Armbanduhr. Er vermutet, dass die vier jungen Männer etwas damit zu tun haben. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0.