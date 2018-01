Bad Säckingen Fahrerin leicht verletzt

Beim Abbiegen an der Eggbergkreuzung kollidierte eine Toyota-Fahrerin beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Eine 64 Jahre alte Toyota-Fahrerin verursachte am Mittwochnachmittag an der Eggbergkreuzung einen Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht erreichte die Frau kurz vor 16 Uhr von der Rippolinger Straße her kommend die Kreuzung und kollidierte bei Grün und beim Linksabbiegen in Richtung Obersäckingen mit einem entgegenkommenden VW Sirocco. Dessen 36 Jahre alter Fahrer wollte die Kreuzung gerade passieren. Die Toyota-Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.