Bad Säckingen vor 2 Stunden

Fahrerflucht auf dem Mc Donalds-Parkplatz

Ein auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Tullastraße abgestelltes Auto wurde am Sonntagnachmittag beschädigt. Die dunkelblaue Mercedes-Limousine der C-Klasse war dort in der Zeit von 14.15 Uhr bis 15 Uhr geparkt.