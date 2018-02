Bad Säckingen Fahndungseinsatz der Bundespolizei an der deutsch-französischen und deutsch-schweizerischen Grenze

Fahndungseinsatz der Bundespolizei an der deutsch-französischen und deutsch-schweizerischen Grenze

Bei einer größeren Kontrollaktion im Dreiländereck wurden 130 Personen und 130 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei konnten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

Hochrhein – Eine größere Kontrollaktion führte die Bundespolizei am vergangenen Dienstag im 30-Kilometer-Grenzgebiet im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz durch. Auch ein Transporthubschrauber der Bundespolizei vom Typ "Super-Puma" kam dabei zum Einsatz. Es wurden insgesamt über 130 Personen und 80 Fahrzeuge kontrolliert. Die Kontrollen fanden in der Zeit von 9 Uhr bis zum späten Nachmittag des gestrigen Tages statt. Sie erfolgten entlang der deutsch-französischen Grenze im Landkreis-Breisgau Hochschwarzwald, im Bereich Waldshut an der Grenze zur Schweiz sowie im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Kontrolltrupps, die unter anderem mit einem Hubschrauber der Bundespolizei zwischen den Einsatzorten transportiert wurden, konnten neben fünf Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz auch mehrere Verkehrs- und Zolldelikte sowie zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis feststellen.