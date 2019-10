von Werner Probst

In der Jahreshauptversammlung des FC Herrischried am Mittwochabend im Clubheim gelang es nicht, das Vorstandsteam zu vervollständigen. Alle Bemühungen von Gemeinderat Manfred Krüger als Wahlleiter, einen neuen Schriftführer und einen Jugendleiter zu finden, hatten keinen Erfolg. So wird in der nächsten Zeit das Vorstandsteam auch diese anfallenden Arbeiten bewältigen müssen.

Ein Schwerpunkt in der Vereinsarbeit bedeutete der Rückzug des Jugendleiters Andreas Spitz, der Ende Mai dieses Jahres seinen Posten aus beruflichen Gründen niederlegte. Alle bisherigen Bemühungen waren vergebens, einen neuen Jugendleiter zu finden. Auch Einladungen an die Eltern der Jugendspieler und eine stattgefundene Versammlung hatte in keiner Weise den gewünschten Erfolg.

In den Mannschaften sind derzeit 50 Kinder und Jugendliche integriert. Auch die Herrischrieder Jugend spielt in Spielgemeinschaften mit den Vereinen Eintracht Wihl und dem Sportverein Görwihl. So gab es in der Sitzung aus den Nachbarvereinen Unmut über den unbesetzten Jugendposten. Die anwesenden Jugendvertreter vom SV Görwihl und der Eintracht Wihl beklagten sich darüber, dass der FC Herrischried weder einen Trainer stelle, noch ein Ansprechpartner für den Jugendbereich habe. Thomas Biehler erklärte sich daraufhin bereit, im Jugendbereich als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

Beim Nachwuchs hat Herrischried nur noch eine eigenständige Gruppe, die Bambinis. Diese werden von Britta Kaiser trainiert. Alle weiteren Herrischrieder Spielerinnen und Spieler spielen in Spielgemeinschaften. Auch im aktiven Bereich hat der FC Herrischried keine eigenständige Mannschaft mehr, und die Alten Herren sind mit dem SV Todtmoos zusammen.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder war einerseits ein erfreulicher Tagesordnungspunkt, denn es galt Hildegard Zumkeller zu ehren, die seit 50 Jahren dem FC Herrischried angehört. Manfred Hofmann und Franz Rufle wurde für 40-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet, während Karl Helmle und Peter Baumgartner für 15-jährige Vereinszugehörigkeit Urkunden erhielten. Noch vielen weiteren langjährigen Vereinsmitgliedern sollten Urkunden überreicht werden, doch sie waren an der Versammlung nicht anwesend.

In den Berichten über das zurückliegende Vereinsjahr war der Kassenbericht von Thomas Biehler recht positiv. So sorgte die Bandenwerbung, die Altpapiersammlung und das Frühlingsfest für einen guten Kassenbestand. Der besondere Dank galt hier den vielen Helfern, die bei den Arbeitseinsätzen mit von der Partie waren und so den finanziellen Erfolg ermöglichten.

Schriftführer Andreas Förster ließ das zurückliegende Vereinsjahr Revue passieren. Sieht man von den fußballerischen Berichten ab, so war es ein zufriedenstellendes Jahr, mit einer engagierten Zusammenarbeit. So wurden 12 Vorstandssitzungen abgehalten und zahlreiche interne Gespräche sowie Platzdienste durchgeführt.