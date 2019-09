2020 feiert das neue Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ am Gloria-Theater Bad Säckingen Premiere. Vor Kurzem ging das Casting zu Ende, jetzt stehen die Darsteller schon geschminkt und in Kostümen auf der Bühne. Wir waren beim TV-Spot-Dreh dabei und zeigen Ihnen erste Eindrücke in Bildern und Videos.

Rasante Tanzszenen gibt es auch beim neuen Gloria-Musical „Tommy Tailors Traumfabrik.“ Eine Szene aus dem Musical während des Drehs für den TV-Spot.| Bild: Rank, Marion