Bad Säckingen Etappensieg für Brennet-Areal in Bad Säckingen: Rewe erleidet vor Verwaltungsgerichtshof eine Niederlage. Weitere juristische Schritte sind aber zu erwarten

Etappensieg für Brennet-Areal in Bad Säckingen: Rewe erleidet vor Verwaltungsgerichtshof eine Niederlage. Weitere juristische Schritte sind aber zu erwarten

Gut einen Monat, nachdem alle Märkte im südlichen Bereich des Brennet-Areals ihren Betrieb aufgenommen haben, muss Edeka-Konkurrent Rewe eine juristische Schlappe einstecken: Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat eine Klage von Rewe gegen die Erteilung der Baugenehmigung für die Lebensmittelmärkte auf dem benachbarten Gelände abgewiesen. Dass Rewe nun seinen Widerstand gegen die Konkurrenz aufgibt, halten Experten für unwahrscheinlich.

Nun steht zwar noch eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren an, bei dem es um die Widersprüche von Rewe gegen den Bebauungsplan geht. Hier rechnet der Verwaltungsjurist Thomas Burmeister, der die Stadt über das gesamte Bebauungsplanverfahren hinweg beraten hat, nicht mit einer anders lautenden Entscheidung: "Dass die Baugenehmigungen für die Märkte aufgehoben werden und damit der Betrieb eingestellt werden muss, halte ich für unrealistisch." Vielmehr sei zu erwarten, dass Rewe nun gegen den Bebauungsplan Glarnerstraße vorgehen wird, um die eigenen Verkaufsflächen deutlich erweitern zu können.

"Für Rewe ist diese Entscheidung eine ordentliche Schlappe, denn der Konzern hat buchstäblich bis zur letzten Minute alles versucht, um die Eröffnung der Märkte auf dem Brennet-Areal zu verhindern", kommentierte Burmeister die Entscheidung des Gerichts. Konkret hatte Rewe einen so genannten vorläufigen Rechtsschutz bis zur Entscheidung im Hauptsacheverfahren beantragt, was einen Baustopp beinhaltet hätte oder zumindest die Eröffnung der Geschäfte hätte verhindern können. "Das Gericht ist aber zu dem Schluss gekommen, dass durch die Baugenehmigung keine den Nachbar schützenden Rechte verletzt wurden", so Burmeister. Demnach wirke der Bahndamm als wichtige Trennlinie zwischen beiden Gebieten, auch wurde kein Konkurrenzschutz festgestellt.

Dass der VGH im Hauptsacheverfahren nun zu einem anderen Ergebnis kommt, glaubt Burmeister nicht. Schließlich sei Rewe auch bereits in erster Instanz gescheitert. Auch das Regierungspräsidium hat die Einsprüche abgewiesen. Kurz: "Wir haben unser Ziel, einen rechtssicheren Bebauungsplan zu beschließen erreicht", bilanziert Bürgermeister Alexander Guhl.

Vielmehr sei zu erwarten, dass Rewe versuchen werde, gegen den Bebauungsplan Glarnerstraße vorzugehen, um doch noch eine zusätzliche Erweiterung der eigenen Verkaufsflächen zu erreichen und damit auf wirtschaftlicher Ebene gegen das Brennet-Areal vorzugehen. Die Stadt hatte eine Veränderungssperre für das Gebiet erlassen. Gestern Abend befasste sich der Gemeinderat mit dem Bebauungsplan.

Wie Guhl vorab darstellte, sei die Verwaltung aus städtebaulicher Sicht gegen die drastische Erweiterung von Rewe. Zum einen sei die laut Einzelshandelsgutachten maximal zulässige Verkaufsfläche für Lebensmittelmärkte in der Stadt mit Eröffnung des Brennet-Areals ausgeschöpft. Außerdem würde der im Rewe-Gebäude ansässige Elektromarkt verdrängt: "Das wäre für den Branchenmix in der Stadt schädlich." In dieser Sache sei aber bereits ein Parallelverfahren im Gange.