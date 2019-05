Bad Säckingen – Fehlinformationen, Meinungsmache und Manipulation von Wahlen im Netz: International rückt das Internet im Kontext von Wahlen immer wieder in den Fokus. Doch auf kommunaler Ebene besteht wohl kein Grund zur Sorge, denn deutlich ruhiger geht es online im Gemeinderatswahlkampf in Bad Säckingen zu. Das zeigt nicht zuletzt der Blick auf die Internetseiten und Social-Media-Auftritte der Parteien und Listen, die in das Stadtparlament einziehen möchten.

CDU

Unaufgeregt und aktuell präsentieren sich die Bad Säckinger Christdemokraten auf ihrer Homepage. Aktuelle Meldungen finden sich auf der Startseite des CDU-Stadtverbands. Unter dem Menüpunkt „Kommunalwahl 2019“ sind alle Kandidaten mit Bild, Alter und Beruf für Gemeinderat, Kreistag und die Ortschaftsräte Harpolingen, Rippolingen und Wallbach aufgelistet.

Homepage des CDU-Stadtverbands Bad Säckingen. | Bild: Olheide, Monika

Ebenfalls hier finden sich die konkreten Themen und Ziele der CDU für Stadt, Kreis und Ortsteil als PDF-Dokument. Darüber hinaus bezieht die CDU den Seitenbesucher ein: Eine Umfrage zu elf Bad Säckinger Themen von Kindergartenplätzen bis zur ärztlichen Versorgung kann anonym an den Stadtverband gesendet werden.

In den Sozialen Netzwerken hält sich die CDU zurück: Auf Facebook und Twitter gibt es keine Präsenz.

SPD

Aktuelle Termine und Themen finden sich beim SPD-Ortsverein Bad Säckingen auf der Homepage. In der Navigation, die Menüpunkte von der Gemeinderatsfraktion bis zur Europapolitik umfasst, ist auch die „Kommunalwahl 2019“ vertreten. Eine Übersicht der Listen für Gemeinderat und Kreistag ist zu sehen. Mit einem weiteren Klick öffnen sich die Kandidatenportraits: Ein Foto mit Name, Alter und Beruf, sowie Ausführungen zu einem persönlichen Schwerpunktthema gehören dazu.

Homepage des SPD-Ortsvereins Bad Säckingen. | Bild: Olheide, Monika

Auch in den sozialen Netzwerken zeigt sich die SPD: 284 „Gefällt mir“-Angaben auf der Facebookseite, die der Ortsverein seit 2012 pflegt. Scrollt man durch die Beiträge, so nimmt deren Häufigkeit ab Anfang des Jahres zu. Seit Mai ist eine weitere Steigerung zu erkennen: Kandidatenportraits, Veranstaltungen, Informationen. Doch diskutiert werden Beiträge eher selten. Ebenso auf Twitter: 525 Follower hat die Präsenz des Ortsvereins.

Bad Säckingen xxx Das könnte Sie auch interessieren

Freie Wähler

Hinsichtlich des Seitenaufbaus setzen die Freien Wähler Bad Säckingen bei ihrer Internetseite auf klare Strukturen und Übersichtlichkeit. Aktuelle Termine, Grundsätze und die Vertreter in den kommunalen Gremien sind aufgeführt.

Homepage der Freien Wähler Bad Säckingen. | Bild: Olheide, Monika

Wer sich hier aber über die Kandidaten der Liste informieren möchte, wird enttäuscht. Unter dem Menüpunkt „Gemeinderatskandidaten“ findet sich der Hinweis: „Die nächsten Wahlen finden 2019 statt.“ In den sozialen Netzwerken ist der Ortsverein nicht aktiv.

Die Grünen

Unter der Hauptpräsenz des Kreisverbands der Grünen ist der Internetauftritt des Ortsverbands Bad Säckingen zu finden. Neben Terminen und Neuigkeiten, findet man hier auch Informationen zur Wahl in Bad Säckingen. Ungewöhnlich die Darstellung: Auf einem zoombaren Bild sind alle Kandidaten mit Bild, Name und Beruf für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte versammelt. Zusätzlich ist ein Infoflyer mit den Schwerpunkten hinterlegt.

Homepage der Grünen, Ortsverband Bad Säckingen. | Bild: Olheide, Monika

Der Austausch in den Sozialen Netzwerken erfolgt über den Kreisverband. Seit Januar dieses Jahres besteht die Facebook-Seite, die bislang 42 „Gefällt mir“-Angaben bekommen hat. Dem Twitterkanal folgen 292 User.

Die Linke

Informationen gibt es auf der Internetseite der Partei Die Linke, Kreisverband Waldshut, viele. Doch mancher Beitrag ist schon einige Jahre alt. Wenig klar strukturiert ist die Navigation: Etwas versteckt unter der Rubrik „Allgemein“ finden sich dann die Kandidaten für Gemeinderat und Kreistag, sowie Aktuelles zur Wahl.

Homepage Die Linke, Kreisverband Waldshut. | Bild: Olheide, Monika

Regelmäßige Posts und Aktualität zeichnen die Pflege der Facebook-Seite des Ortsvereins dagegen aus, die seit 2016 besteht. Die Bilanz: 273 „Gefällt mir“-Angaben und gelegentlich auch ein Kommentar.

Unabhängige Bürgerliste

Den jüngsten Internetauftritt hat die Unabhängige Bürgerliste Bad Säckingen (UBL). Infos zu Terminen, Zielen, Programm und Kandidaten finden sich auf der übersichtlichen Seite, bei der viel Wert auf die Gestaltung gelegt wurde.

Homepage der Unabhängigen Bürgerliste (UBL). | Bild: Olheide, Monika

59 „Gefällt mir“-Angaben hat die Facebookseite seit 8. Mai 2019 bekommen. Kommentare gibt es aber kaum.