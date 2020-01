von Susanne Kanele

Nichts ist beständiger als der Wandel. Das gilt auch für die Berufe sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Um sich einen Überblick zu verschaffen, welche Möglichkeiten es hier am Hochrhein gibt und vor allem wie viele, darüber können sich jetzt die aktuellen Schulabgänger mit ihren Eltern, ein Bild machen. Denn die berufsbildenden Schulen laden auch in diesem Jahr wieder zu ihrem großen Berufsinformationstag (BIT) am Samstag, 8. Februar, von 9.30 bis 13 Uhr, in das Schulzentrum Bad Säckingen ein.

An allen drei Schulen und auf dem gesamten Gelände verteilen sich insgesamt 73 Aussteller aus sämtlichen Berufssparten, aber auch die beruflichen Schulen selbst, präsentieren ihre Vielfalt. „Jede Schule hat ein Beratungsteam vor Ort“, erklärt Erika Breiling, Leiterin der Rudolf-Eberle-Schule. Gleichzeitig zum Berufsinformationstag laufen auch wieder die Anmeldungen für alle Schularten. In einem Rundkurs durch die drei Schulen kann sich ein Überblick verschafft werden. „Gerade Unentschlossene können sich ein Bild von den Unternehmen machen die es bei uns gibt“, so Breiling weiter.

Weil das Bildungsangebot so vielfältig ist, ist es auch wichtig, dass die Eltern mit dabei sind. „Man glaubt gar nicht, wie sehr sich die Bildungslandschaft verändert hat“, macht Carsten Schnell, Leiter der Hauswirtschaftlichen Schule, aufmerksam. Was den Berufsinformationstag so spannend macht, ist die Tatsache, dass inzwischen auch Firmen an der Messe anzutreffen sind, die sich bisher noch nicht präsentiert haben, was die Informationen noch vielseitiger macht. „Firmen, die sich bisher nicht auf die Suche nach Lehrlingen machen mussten, haben gemerkt dass es nicht mehr anders geht, weil sie sonst auch keinen Nachwuchs mehr finden würden“, so Erika Breiling. Während dem Informationstag können die Schüler sich direkt mit den aktuellen Auszubildenden unterhalten. „Das finden Gespräche auf Augenhöhe statt“, sagt Raphael Schopp, Leiter der Gewerbeschule.

Bewerbung gleich vor Ort möglich

Wer vielleicht schon eine Ahnung hat, wohin es beruflich gehen soll, hat während dem Berufsinformationstag die Möglichkeit, Unternehmen kennen zu lernen. „Auch die Vergabe von Praktikumsplätzen ist möglich oder man kann seine Bewerbung gleich vor Ort abgeben“, erklärt Carsten Schnell.

Blick über die Schulter

Während sich die Technischen Schulen und Handwerksbetriebe in der Gewerbeschule präsentieren, finden sich die kaufmännischen Berufe in der Rudolf-Eberle-Schule. Pflege- und Sozialberufe sowie die Bereich Gastronomie und Hotelerie, sind in der Hauswirtschaftlichen Schule zu finden. Um den jungen Menschen, die bereits berufstätig sind, über die Schulter zu blicken, sind die Küchen in der Hauswirtschaftlichen Schule, die Übungsfirmen in der Rudolf-Eberle-Schule und in der Gewerbeschule sowie die Werkstätten in der Gewerbeschule geöffnet und es wird darin gearbeitet. In der Hauswirtschaftlichen Schule sind außerdem die Auszubildenden der Bildungseinrichtung Christiani aus Wallbach vertreten, die Kooperationspartner der Hauswirtschaftlichen Schule ist.