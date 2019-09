von Barbara Halder

Schon das vierte Jahr in Folge wurde beim Kinderferienprogramm ein Krav-Maga-Kurs angeboten. Krav Maga heißt übersetzt aus dem hebräischen Kontaktkampf und ist ein modernes israelisches Verteidigungssystem, das hier in Deutschland zur Selbstverteidigung in Schulen und Kursen gelehrt wird. So auch am Samstag, als neun Schüler diesen Kurs unter Anleitung von Trainer Jürgen Wiener, angeboten durch die Kamfsportschule Krav Maga Defcon TC Hochrhein, in der Tennissporthalle in der Dürerstraße in Bad Säckigen absolviert haben.

Unter Anleitung von Trainer Jürgen Wiener absolvierten die Teilnehmer ein Aufwärmprogramm. | Bild: Barbara Halder

Zu Beginn des zweieinhalbstündigen Kurses gab es ein Aufwärmprogramm, damit die Gefahr einer Verletzung bei den Kindern und Jugendlichen minimiert wird. Im Anschluss wurden dann verschiedene Techniken und Taktiken gelehrt, die auch schwächeren Kindern und Jugendlichen helfen sollen, eine Bedrohung unbeschadet zu überstehen. Dass den Teilnehmern dieses etwas andere Kinderferienprogramm viel Spaß bereitete, kam deutlich zum Ausdruck. Schließlich hat man nicht jeden Tag die Gelegenheit, sich in Selbstverteidigung zu üben.

Trainer Jürgen Wiener erklärt den Kindern die Grundlagen. | Bild: Barbara Halder

Die sechs- bis zwölfjährigen Teilnehmer konnten durch die Anleitung von Trainer Jürgen Wiener einige praktische Tipps mit nach Hause nehmen. Krav Maga ist laut Wiener etwas für fast alle Altersklassen. Bereits ab dem ersten Schuljahr bis ins erwachsene Alter werden Kurse in Bad Säckingen und Waldshut -Tiengen angeboten. Weitere Informationen und Trainingszeiten stehen im Internet (www.kravmaga-hochrhein.de).