von Peter Umstetter

In Wallbach waren am Dienstag um 22.41 Uhr alle erleichtert: Die von einem Bagger beschädigten Kabel waren wieder repariert und der seit 16.30 Uhr in ganz Wallbach ausgefallene Strom wieder vorhanden. Doch nur 14 Minuten später, „um 22.55 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Klingentalstraße alarmiert“, wie Volker Schultheis, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Bad Säckingen berichtet. „Ein Kühlschrank mit einem technischen Defekt im Kellergeschoss hat angefangen zu qualmen – ein Schwelbrand ist entstanden“, sagt Ortsvorsteher Fred Thelen, der ebenfalls zur Einsatzstelle eilte.

„Zum Brand wurde auch die Feuerwehr Bad Säckingen alarmiert, die mit einem Fahrzeug auf der Anfahrt zum Einsatzort waren, als das Feuer gerade gelöscht war“, sagt Schultheis. Somit konnte der Einsatz der Kameraden aus Bad Säckingen abgebrochen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Wallbach mit 13 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei. Die Stadtwerke Bad Säckingen wurden durch die Feuerwehr angefordert, um die Leitungen zu überprüfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.