Bad Säckingen Lücke in der medizinischen Versorgung: Wenn der Arzt einfach nicht zum Dienst in der Notfallpraxis erscheint

Obwohl es seit der Schließung des Bad Säckinger Krankenhauses in den dortigen Räumlichkeiten zumindest noch eine Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung gibt, die an den Wochenenden geöffnet hat, läuft es in der medizinischen Versorgung in der Region offenbar nicht rund. Jüngst war beispielsweise kein Arzt verfügbar und Patienten wurden an andere Stellen abgewiesen. Die KV spricht von einem „einmaligen Vorfall“, erwägt aber dennoch disziplinarische Schritte. Zwei Betroffene berichten dabei von ihren Erfahrungen.