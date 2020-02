von Bad Säckingen

Krass konkret und escht brontal, Mann – wenn diese zwei Figuren auf die Bühne kommen, sind überspitzte Einblicke in die Welt der Unterschicht angesagt. In den 2000er-Jahren prägten Erkan und Stefan die Sprache einer ganzen Generation. Ihre Gags werden durch ihr Getto-Deutsch und ihren Proleten-Slang erst so richtig zu Brüllern, schreibt das Gloria-Theater in einer Pressemitteilung.

Die Veranstaltung Erkan und Stefan spielen am Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr. Die Karten kosten 29 bis 38 Euro, es gibt noch freie Plätze. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, online , über das Kartentelefon unter 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Dabei habe das Komikerduo von Anfang polarisiert: Die Einen hätten nicht genug von ihnen bekommen, die Anderen hätten sich von morgens bis abends über sie aufgeregt. Die deutsche Kulturkritik schien ebenfalls ein wenig desorientiert, heißt es weiter.

John Friedmann aus München und Florian Simbeck aus Ingolstadt alias Erkan und Stefan wurden demnach geliebt, gehasst, oft zitiert und tausendmal kopiert – und nun kehren die beiden Comedy-Legenden für eine lang ersehnte Live-Tournee zurück auf die Bühne, so das Gloria-THeater. Am 15. Februar gastieren sie auf der Bühne des Gloria-Theaters. Comedy, Action und Druckmusik erwarten die Besucher.

Ihre ersten Sporen als Komiker-Doppelpack verdienten sich die Beiden Mitte der 90er Jahre beim Radio in München. Es folgten rasch große Erfolge auf Kabarett-Bühnen, später kamen TV-Shows und drei Kinofilme dazu. Mit ihrer „Kanak-Sprak“, die deutsche und türkische Sprachelemente munter mischt, machen Erkan und Stefan konsequent auf dicke Hose, jagen von Klischee zu Klischee und lassen keinen Stereotypen aus. Ihre Markenzeichen, die Erkan-Halskette und das Handtuch über Stefans Schultern, dürfen dabei nicht fehlen.