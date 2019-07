Die Positionen beim Thema Kita-Gebühren sind je nach Grad der Betroffenheit zwangsläufig völlig gegensätzlich. Die Sicht der Eltern lassen sich praktisch gar nicht mit denen von Stadt und Gemeinderat vereinbaren – obwohl die Argumente beider Seiten zweifellos berechtigt sind.

Natürlich will es sich keine Kommune ans Revers heften, dass sie Eltern über Gebühr zur Kasse bittet, wenn sie ihr Kind in die Kita geben, um arbeiten gehen zu können. Denn die 573 Euro, die ein Ganztagskrippenplatz ab dem Kindergartenjahr 2019/20 kosten wird, müssen erst einmal verdient werden. Und im ein oder anderen Fall ist selbst eine Gebührenerhöhung von drei Prozent möglicherweise mehr, als sich einige Eltern leisten können.

Bad Säckingen Emotionale Debatte: Gemeinderat beschließt Erhöhung der Kita-Gebühren Das könnte Sie auch interessieren

Auf der anderen Seite sind aber auch die Erwartungen an die Qualität der Kinderbetreuung zurecht hoch. Niemand will seine Kinder schlecht versorgt wissen. Zudem hat die Stadt in den vergangenen Jahren in erheblichem Maßstab in Neubauvorhaben im Kindergartenbereich investiert – und sie wird es auch in den kommenden Jahren tun. Hinzu kommt ein Sanierungsstau an den bestehenden Einrichtungen, der in die hunderttausende Euro geht. Und für Fachkräfte, die die Betreuungsarbeit übernehmen, müssen in einer Kommune am Hochrhein ebenso gewisse Anreize geschaffen werden.

Das alles gibt es nicht zum Nulltarif. Und wohl gemerkt: Der Anteil den die Eltern als Nutznießer in Form von Beiträgen beisteuern, liegt bei nicht einmal 20 Prozent. Das heißt, dass 80 Prozent der Betreuungskosten von der Allgemeinheit bezahlt werden. Zu erwarten, dass die kompletten Kosten von der Stadt und damit allen Steuerzahlern getragen werden, wäre hingegen vermessen. Denn bekanntlich befindet sich Bad Säckingen nicht in der Position, derart aus den Vollen zu schöpfen. Das heißt: Wenn sich der Gemeinderat dazu entschließen würde, die Kinderbetreuung gratis anzubieten, würde dieses Geld an anderer Stelle fehlen – zum Beispiel bei den Schulen.

Bad Säckingen Eltern protestieren gegen die Erhöhung der Kita-Gebühren: Drei sachliche und ein befremdlicher Auftritt Das könnte Sie auch interessieren

Den Spagat zwischen den Interessen der Eltern und den finanziellen Sachzwängen zu schaffen, ist im Grunde unmöglich. Hier steht ein Gemeinderat in der Verantwortung, die Argumente abzuwägen und dann eine Entscheidung zu treffen, auch wenn es für eine Seite schmerzhaft ist. Aus dieser Verantwortung kann man sich auch durch Kompromissvorschläge nicht herausstehlen, wie etwa der von der SPD-Fraktion eingebrachte Antrag, nur die Regelkindergarten-Gebühren zu erhöhen. Gebührenerhöhungen sind nicht populär, aber gewissermaßen die Schattenseite des Ehrenamtes, das die Stadträte mit ihrer Wahl übernommen haben – und ein notwendiges Übel.