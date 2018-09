Erster Etappensieg für Carola Plassmann und Andrea Scalabrin von der Osteria Bar Eden: Ihre Initiative und ihr Ziel, den Spitalplatz mittels eines versenkbaren Pollers sicherer zu machen, rückt in greifbare Nähe. Nachdem unsere Zeitung das Thema aufgegriffen hatte, folgten weitere Medien, so berichtete etwa SWR 4, Radio Südbaden, vergangene Woche über die beiden Bad Säckingerinnen, einschließlich eines telefonischen Interviews mit Bürgermeister Alexander Guhl. Am Dienstagabend berichtete die SWR Landesschau über das geplante Vorhaben.

In seiner jüngsten Sitzung hatte der Beirat Mobilität einstimmig beschlossen, eine Empfehlung an die Stadtverwaltung Bad Säckingen auszusprechen, inklusive dem gleichzeitigen Beschluss, dass die Stadtverwaltung sofort beginne, das Thema Poller auszuarbeiten. Um das Projekt Poller möglichst bald in die Tat umsetzen zu können, haben Carola Plassmann und Andrea Scalabrin ein sogenanntes E-Poller-Fest organisiert, mit einem bunten Rahmenprogramm, darunter eine amerikanische Versteigerung, das am Samstag, 22. September, von 11 bis 19‚Uhr auf dem Spitalplatz stattfindet. Der Zirkus Papperlapapp tritt auf, die Ranzengarde spielt und ab 16.30 Uhr die Chio-Maico Band aus Wehr. Sie alle treten ohne Gage auf. Mimi Brogli wird die Versteigerung, die um 15 Uhr beginnt, leiten.

Spenden sammeln für das Projekt

Als Hauptpreis winkt ein Gutschein im Wert von 700 Euro für zwei Personen über eine Fahrt mit dem Glacier Express, als zweiter Preis ein Gutschein im Wert von 250 Euro von der Metzgerei Strittmatter aus Rickenbach-Altenschwand, der dritte Preis ist ein Massage-Gutschein über 200 Euro von der Kosmetikpraxis Naturschön Gabriele Bauer in Bad Säckingen.

Der Eintritt zum Fest ist frei, aber Plassmann und Scalabrin wollen an diesem Tag Spenden für ihr Projekt sammeln. Gleichzeitig suchen sie Sponsoren, die ihr Vorhaben finanziell unterstützen. Ein Konto hierfür wird in den nächsten Tagen eingerichtet.

Auslöser: Nach dem Unglück 2016, bei dem zwei Menschen starben, wurde der Spitalplatz zur Fußgängerzone. Trotz Beschilderung fahren zahlreiche Auto- und Lastwagenfahrer in die Spitalgasse ein. Ein elektrischer Poller soll dies verhindern. | Bild: Rank, Marion

Sie habe "ihre Hausaufgaben gemacht", erzählt Carola Plassmann und 45 Minuten lang vor dem Beirat Mobilität gesprochen. Und am Ende überzeugt, wie der erste Etappensieg von ihr und Mitstreiterin Andrea Scalabrin beweist. Jetzt muss die Stadtverwaltung die Kosten und technischen Möglichkeiten klären, aber auch, wie viele der rund 800 mit Ausnahmegenehmigungen ausgestatteten Personen, Institutionen oder Firmen Zugang zum Poller haben werden, darunter die verschiedensten Rettungskräfte wie Feuerwehr, DRK, THW oder Polizei.

Dass der Beirat Mobilität ihr Vorhaben unterstützt, freut Plassmann und Scalabrin, doch sie wollten selbst ebenso etwas zur baldigen Umsetzung des Pollers, der bis zu rund 20 000 Euro kosten könnte, beitragen, so sei die Idee für das Fest entstanden.

