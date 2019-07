von Hans-Martin Vögtle

Ich muss ja zugeben, dass ich in einigen meiner Montagskolumnen aus einem Herzen keine Mördergrube gemacht habe und in der Spitaldebatte mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten habe. Mehr aus der Frustration über die Schließung des Säckinger Spitals als aus Groll gegen das Waldshuter Spital als solches.

Meinen jüngsten Erfahrungen am eigenen Leibe entsprechend muss ich nun offen eingestehen, dass ich mit dem Waldshuter Spital meinen Frieden geschlossen habe. Ich war nämlich anlässlich einer Reihe von internistischen Untersuchungen unvermittelt selbst zum Patienten in Waldshut geworden. Ich bin also mit gemischten Gefühlen und einer ordentlichen Portion Ressentiments in Waldshut angetreten, mit dem Vorsatz, mich über alles dort zu ärgern und um fleißig nachher negative Erfahrungen zum Besten zu geben.

Aber dahingehend wurde ich kolossal enttäuscht. Mir wurde in meinem lokalpatriotischen Eifer und dem eingangs erwähnten Zorn regelrecht der Wind aus den Segeln genommen, man hatte mich nämlich im Waldshuter Spital sehr zuvorkommend, freundlich und ohne lange Wartezeiten fast schon liebenswürdig behandelt. Freundliches, entspanntes, sogar witzig agierendes Personal, kompetente Ärzte, die sehr persönlich auf mich eingegangen sind und auf Augenhöhe mit mir kommuniziert haben, ich war vollkommen gut versorgt und aufgehoben, musste ich unumwunden feststellen.

Manchmal ärgert es einen tatsächlich, wenn man sich nicht ärgern kann. Aber eigentlich sollte man auch mal etwas zugeben, auch wenn es einem gar nicht in den Kram passt. Hiermit geschehen – und zwar mit großer Zufriedenheit.