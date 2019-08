Bad Säckingen vor 1 Stunde

Er sorgte für Recht und Ordnung: Emil Thoma wird 90 Jahre

Emil Thoma, langjähriger Vollzugsbeamter in Bad Säckingen, feiert am 8. August seinen 90. Geburtstag. Gerne erinnert er sich an die Zeit, als er noch in der Stadtmusik spielte.